La popularidad de medicamentos como Ozempic y Mounjaro, utilizados bajo indicación médica para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y, según el producto y su autorización, el control del peso está generando nuevas conversaciones en las consultas de cirugía plástica. Tras perder una cantidad importante de kilos, algunas personas descubren que, aunque alcanzaron su peso deseado, su piel y contorno corporal no necesariamente recuperan la apariencia que esperaban.

El fenómeno comienza a reflejarse en las estadísticas internacionales. Según un informe publicado en septiembre de 2026 por la American Society of Plastic Surgeons (ASPS), el 82% de sus cirujanos miembros encuestados recibió consultas relacionadas con el uso de medicamentos GLP-1 durante 2025. Entre estos especialistas, el 88% reportó consultas por abdominoplastias y el 87% por procedimientos mamarios.

“Lo primero que debemos aclarar es que estos cambios se relacionan principalmente con la pérdida importante de peso, y no necesariamente con un efecto directo de Ozempic o Mounjaro sobre la piel”, señala el cirujano plástico Brian Frick.

Cuando una persona pierde una cantidad considerable de grasa, la piel no siempre logra adaptarse completamente al nuevo volumen corporal. La edad, la genética, la elasticidad de los tejidos, la cantidad de kilos perdidos y el tiempo durante el cual existió sobrepeso influyen en el resultado.

“En el rostro podemos observar pérdida de volumen en las mejillas, mayor flacidez facial y cervical, y una apariencia más envejecida. Esto es lo que popularmente se conoce como Ozempic face”, explica Frick.

Los cambios también pueden afectar otras zonas del cuerpo. En las mamas, por ejemplo, es frecuente observar pérdida de volumen y una mayor caída, mientras que en el abdomen, brazos y muslos puede persistir exceso de piel. “Es importante entender que bajar de peso no siempre significa recuperar automáticamente el contorno corporal que una persona tenía antes de aumentar de peso”, agrega.

Del descenso de peso a la cirugía: ¿cuándo es el momento adecuado?

La aparición de piel sobrante después de un adelgazamiento importante puede llevar a algunas personas a considerar procedimientos de contorno corporal.

En el abdomen, una alternativa es la abdominoplastia, que permite retirar el exceso de piel y, cuando corresponde, reparar la separación de los músculos rectos abdominales. Para los brazos y muslos existen procedimientos como la braquioplastia y la cruroplastia, respectivamente.

En el caso de las mamas, la pérdida de volumen y la caída pueden abordarse mediante una mastopexia, intervención que permite levantarlas y remodelarlas, con o sin implantes según las características de cada paciente. “Esto es interesante porque algunas mujeres, después de bajar mucho de peso, no necesitan aumentar el tamaño de sus mamas, sino recuperar su posición y forma”, explica el especialista.

Sin embargo, no todas las personas que presentan flacidez necesitan una cirugía ni todas están preparadas para someterse inmediatamente a una intervención.

“En general, prefiero evaluar una cirugía de contorno corporal cuando el paciente lleva aproximadamente entre seis meses y un año con un peso estable, especialmente después de una pérdida importante de peso. De todas formas, cada caso debe evaluarse individualmente”, señala Frick.

La estabilidad del peso es importante porque, si el paciente continúa adelgazando después de operarse, el contorno corporal puede seguir modificándose y aparecer nuevamente flacidez.

Los riesgos de operar antes de tiempo

El momento de la intervención no es el único aspecto que debe evaluarse. Una pérdida rápida de peso puede acompañarse de disminución de masa muscular o deficiencias nutricionales que influyen en la cicatrización y recuperación.

En julio de 2026, investigadores de Duke University, en Estados Unidos, publicaron resultados de un estudio que analizó más de 500 pacientes sometidos a procedimientos de contorno abdominal tras pérdidas de peso. La investigación encontró mayores tasas de complicaciones en el grupo que combinó cirugía bariátrica y medicamentos GLP-1, reforzando la necesidad de evaluar las condiciones de cada paciente antes de una intervención.

“Por eso, no se trata solamente de llegar a un número determinado en la balanza, sino de que el paciente esté en condiciones adecuadas para operarse y recuperarse”, explica Frick.

La evaluación también debe considerar el uso actual de medicamentos como semaglutida o tirzepatida, debido a que pueden retrasar el vaciamiento gástrico. Esto requiere que el equipo anestésico determine individualmente las medidas necesarias para reducir los riesgos durante la cirugía.

Por otra parte, aunque algunos pacientes desean corregir varias zonas del cuerpo simultáneamente, combinar procedimientos no siempre resulta aconsejable.

“Mi criterio es priorizar siempre la seguridad. A veces es preferible realizar las intervenciones en distintas etapas en lugar de intentar corregir todo en una sola operación”, enfatiza.

A estos aspectos médicos se suman las expectativas personales. Después de un proceso de adelgazamiento, algunas personas esperan recuperar completamente la figura que tenían antes de aumentar de peso y pueden experimentar frustración cuando eso no sucede.

“Algunos pacientes creen que, después de bajar de peso, su cuerpo quedará automáticamente como imaginaban. Cuando eso no ocurre, pueden sentirse frustrados por la flacidez o el exceso de piel”, señala Frick.

En ese escenario, la evaluación integral permite determinar si existe una indicación quirúrgica, qué procedimientos podrían considerarse y cuáles son los resultados que razonablemente pueden esperarse.