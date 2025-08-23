Más mujeres en directorios: una estrategia de futuro

La reciente aprobación del proyecto “Más Mujeres en Directorios” representa mucho más que un hito legislativo. Es una oportunidad histórica para que el mundo empresarial chileno se reencuentre con su tiempo y su gente. Incorporar más mujeres en los espacios donde se toman decisiones no es solo una medida de equidad, es una estrategia de futuro.

Numerosos estudios y la experiencia internacional nos muestran que la diversidad de género en los gobiernos corporativos enriquece la conversación, fortalece los procesos de decisión y potencia la innovación. La presencia femenina introduce nuevas perspectivas que amplían el espectro de análisis, permitiendo respuestas más creativas, ágiles y eficaces frente a escenarios cada vez más complejos y desafiantes.

Además, las mujeres aportan una visión estratégica conectada con la realidad social. En un país diverso, con consumidores, pacientes, ciudadanos y comunidades que responden a esta pluralidad, las empresas que logran alinear sus decisiones con esas múltiples realidades avanzan con mayor legitimidad y sostenibilidad.

Finalmente, caminar hacia directorios más equilibrados nos permite generar referentes visibles para las nuevas generaciones. Ver a más mujeres liderando es inspirador y también necesario, porque no se puede aspirar a lo que no se ve.

Sin duda que esta ley es un primer paso. Ahora el desafío es generar las condiciones para que las mujeres no solo lleguen a los directorios, sino que cuenten con las herramientas, el entorno y las oportunidades para transformar desde ahí. La paridad no es una meta simbólica, es un camino hacia una mejor forma de liderar.