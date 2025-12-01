Mujeres y VIH

Es necesario visibilizar una realidad que frecuentemente queda relegada: La creciente vulnerabilidad de muchas mujeres y adolescentes frente al VIH. A nivel mundial, el 45% de todas las nuevas infecciones por VIH se produjeron entre mujeres y niñas (de todas las edades) en 2024. Factores como la desigualdad, la violencia sexual, el limitado acceso a controles de salud y la falta de información clara contribuyen a que miles de mujeres enfrenten un mayor riesgo de infección y un diagnóstico tardío.

A pesar de los avances en tratamientos y pruebas diagnósticas, persisten brechas significativas. No todas las mujeres cuentan con espacios seguros para hablar de su vida sexual o recibir consejería sin temor. En el caso de las mujeres migrantes, jefas de hogar o jóvenes, estas barreras suelen multiplicarse, afectando no solo su salud, sino también su bienestar integral.

¿Son suficientes las políticas públicas que contamos para disminuir la incidencia y morbimortalidad de mujeres con VIH/SIDA? Si bien la transmisión vertical está muy controlada gracias al control prenatal y su cobertura, no obstante, la población no gestante se enfrenta a distintos inconvenientes y falta de acceso, por tiempos, por educación, por prácticas sexuales riesgosas, entre otras, que aumentan el riesgo.

Responder a esta realidad implica promover estrategias de prevención, acompañamiento integral y equipos de salud que respeten la dignidad y autonomía de cada mujer.