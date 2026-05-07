Contraloría validó el uso de La Moneda como residencia presidencial y para cultos religiosos

La Contraloría General de la República descartó ilegalidades en el uso del Palacio de La Moneda como residencia presidencial y en la realización de cultos religiosos en su interior, en un dictamen emitido tras una presentación de particulares que cuestionaron el uso dado al recinto durante la actual administración.

En su resolución, publicada por La Tercera, el organismo sostuvo que La Moneda ha contado históricamente con patios, salones, oficinas y habitaciones que no solo han servido para labores institucionales, protocolares y oficiales, sino también como residencia permanente del Presidente y su familia.

Respecto de las actividades religiosas, la Contraloría indicó que también forman parte del uso histórico del palacio. El dictamen señala que, pese al carácter laico del Estado chileno, en el recinto existen desde antigua data tres capellanías que comparten un mismo templo y cuyo funcionamiento está oficialmente autorizado. Además, precisó que estas actividades son coordinadas por la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Sobre esa base, el órgano contralor concluyó que los hechos denunciados se enmarcan dentro de la destinación y uso histórico del inmueble y que, por lo mismo, no corresponde formular reproches. Sin embargo, hizo una salvedad: esa validación rige siempre que no se hayan realizado reparaciones, remodelaciones o restauraciones sin autorización del Consejo de Monumentos Nacionales.

Pese a validar el uso, la Contraloría estimó necesario que la Dirección Administrativa de la Presidencia, en coordinación con el Consejo de Monumentos Nacionales y el Ministerio de Bienes Nacionales, actualice o establezca una regulación interna para el uso de espacios tanto en La Moneda como en el Palacio Cerro Castillo. Esa regulación, indicó, debe considerar criterios de eficiencia, probidad, transparencia, control y debido resguardo.