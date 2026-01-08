Cuando la #fé se volvió trending

Vivimos un tiempo marcado por una paradoja incómoda; mientras la política progresista se vuelve cada vez más materialista, obsesionada con cifras, crecimiento y consumo, la derecha se apropia de una ética de lo trascendente. Lo espiritual es tendencia, es trending, y el progresismo no parece dispuesto a nombrarlo. No se trata de una religión institucional tal como la conocemos, sino de algo más profundo. La disputa por el amor al prójimo como principio organizador de la vida común.

La ultraderecha parece haber sabido leer las necesidades de las almas acongojadas. Sus mensajes, aunque profundamente conservadores, recuperan una narrativa poderosa: el servicio público como centro del bien común. Lo hacen desde una matriz cristiana antigua, donde el enriquecimiento, permitido e incluso bendecido, debe compensarse con acción social, caridad y ayuda a quienes, según el mandato divino, nacieron pobres. Es una lógica profundamente problemática, pero eficaz. Ofrece sentido, orden y una promesa de salvación que la política progresista ha abandonado.

En esta crisis social irrumpen fenómenos digitales como la aparición de Rosalía con la aureola de Cristo sobre su propia cabeza, en una cruzada que la lleva a lanzar su último disco de la mano de un sacerdote de la iglesia católica, bajo el Cristo Redentor de Brasil. La cantante vuelve a hacer de la espiritualidad algo público y visible. Al mismo tiempo, la ex Motomami se desmarca del feminismo, una tendencia que se ha venido gestando a partir del tratamiento mediático y del devenir del movimiento en la esfera pública. Y es que, luego de películas como La Ola, la interpretación mediática de lo que se supone es ser feminista llevó a muchas mujeres a distanciarse de una declaración pública que, hasta hace poco, había sido tendencia.

Rosalía no es la primera bruja que ante la amenaza de morir quemada, se transforma en monja. El patriarcado hizo que las mismas santas en las que se inspira su disco se encerraran, incluso con cinturón de castidad, en una entrega extasiada para acceder al amor divino. El convento, ya en el siglo XIX y a comienzos del XX, fue un espacio de refugio para muchas mujeres que no aceptaban para su vida el rol de esposa o de madre, y que vieron en la espiritualidad, y en la hermandad entre mujeres, una forma de protección.

Si bien el giro religioso de la artista, en el contexto político que atravesamos, resulta polémico y ha recibido críticas desde el feminismo, la fe que propone Rosalía también expresa una ruptura con el amor narcisista. Celebra, en cambio, la compañía de una amiga, el disfrute compartido y el goce vital, encarnados en escenas de fiesta y afecto en Brasil.

Se trata de una disputa popular por la fe en tiempos conservadores. Su religiosidad, inspirada en ideas feministas, emerge en la esfera pública como una expresión pagana. La hermandad es lo que no se abandona: el amor y el cuidado en el centro, la fiesta, la alegría, la emoción y el agradecimiento. Formas de resistencia que protegen cuando las olas se retraen; expresiones íntimas de que la solidaridad sigue ahí. Incluso en tiempos oscuros, nos tenemos a nosotras.

La feminista y activista por los derechos del pueblo negro, Bell Hooks, advirtió hace más de dos décadas que la disputa central de nuestro tiempo no es meramente económica o identitaria, sino espiritual. El amor, entendido como práctica política, fue expulsado del debate público. Para Hooks, sin amor no hay proyecto emancipador que resista.

Por eso resulta tan significativo escuchar a líderes como Lula o Claudia Sheinbaum recuperar palabras amorosas, gestos de cuidado y una retórica que pone en el centro del debate público la lealtad con el pueblo. Dejar atrás la altanería es una tarea pendiente para el Hombre Nuevo, y su persistencia ha impedido constituir un nuevo orden de las cosas, insistiendo, en cambio, en la repetición del mismo daño patriarcal, del abuso y de la superioridad moral.

De ahí que el asunto no sea si creemos o no en Dios. La pregunta es qué hacemos con el vacío que deja su ausencia; ¿seguimos aferrados a narrativas de consumo, moralismo, superioridad y desprecio, o nos atrevemos a disputar la espiritualidad como un lugar emancipador, que nos permita reinstalar la política progresista sobre la base del amor al prójimo?





