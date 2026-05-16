Corte de Apelaciones rechazó recurso de amparo y mantuvo prisión preventiva para exdiputado Lavín

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó este sábado el recurso de amparo presentado por la defensa de Joaquín Lavín León, en el marco de la investigación que se desarrolla en su contra por fraude al fisco y tráfico de influencias.

De esta forma se mantuvo la prisión efectiva para el el exdiputado, según la resolución de la Segunda Sala.

“No concurriendo en la especie una ilegalidad o arbitrariedad palmaria y manifiesta que justifique la intervención correctiva excepcional de esta Corte por la vía del artículo 21 de la Constitución, y no habiéndose afectado de manera ilegal la libertad personal y la seguridad individual del amparado, la presente acción será desestimada”, indicó la resolución, citada por emol.

El recurso presentado por la defensa del exparlamentario había sido declarado admisible el pasado miércoles, con el fin de revocar la prisión preventiva. El argumento de la defensa era que la medida cautelar determinada por el juez Daniel Urrutia era “arbitraria e ilegal” y que infringía normas constitucionales y procesales, entre otros.

Lavín León se encuentra cumpliendo la prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber y en su audiencia de formalización del pasado 8 de mayo se fijó un plazo de investigación de 90 días.