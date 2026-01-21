La explotación sexual online no es empoderamiento

En redes sociales y plataformas digitales se ha instalado una confusión peligrosa: llamar “empoderamiento femenino” a prácticas que normalizan la explotación sexual de niñas, adolescentes y mujeres. Bajo discursos de libertad, autonomía o independencia económica, se invisibilizan dinámicas de poder, violencia y desigualdad.

El empoderamiento, desde el enfoque de los derechos humanos, es incompatible con cualquier forma de explotación. Así lo refleja la legislación chilena, que busca proteger a niñas, niños y adolescentes de delitos sexuales y prevenir la violencia contra las mujeres. Sin embargo, ciertos entornos digitales siguen presentando la hipersexualización y el pago por “contenido” como decisiones libres, cuando en realidad responden a un sistema que mercantiliza los cuerpos femeninos.

El aumento del tiempo frente a pantallas amplía los riesgos. El grooming y la manipulación hoy se disfrazan como vínculos afectivos o validación personal, trasladando la responsabilidad a las propias víctimas. Por ello, hablar de “consentimiento”, cuando este fenómeno está mediado por el dinero o beneficios económicos es buscar enmascarar una realidad que ocurre en un escenario de profunda desigualdad estructural.

La normalización de la sexualización temprana afecta la autoestima, los límites y la protección de niñas y adolescentes. Por eso, la respuesta no puede recaer solo en ellas. Se requiere un Estado activo, entornos educativos protectores y un mundo adulto con madres, padres y cuidadores que acompañen, supervisen y entiendan el contexto digital.

Llamar empoderamiento a la explotación sexual no libera: expone y vulnera. Y a las niñas y adolescentes, les cuesta su derecho a crecer protegidas.