Mujeres y vivienda: desigualdad que no se corrige con subsidios

En Chile, las mujeres encabezan la intención de compra de vivienda. Según nuestros datos lideran las búsquedas con más del 60%. También son más disciplinadas financieramente: ahorran, planifican y priorizan la casa propia. Sin embargo, más del 80% no tiene propiedad y sólo la mitad cree posible acceder a un crédito.

Si el esfuerzo está, ¿por qué el acceso no llega? Parte de las respuestas están fuera del mercado inmobiliario. Según un estudio, Chile lidera la brecha salarial de género en la región, con un 17%. Menores ingresos, mayor informalidad y la falta de continuidad laboral conllevan a que, incluso haciendo “todo bien”, muchas mujeres queden fuera del sistema financiero.

Y esta realidad no se refleja en el diseño de las políticas habitacionales. Subsidios, tasas preferenciales o facilidades de acceso pueden ayudar, pero no corrigen un problema de base: la desigualdad en los ingresos y oportunidades.

Y esta realidad no se refleja en el diseño de las políticas habitacionales. Subsidios, tasas preferenciales o facilidades de acceso pueden ayudar, pero no corrigen un problema de base: la desigualdad en los ingresos y oportunidades.