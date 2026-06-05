Mujeres en cargos de relevancia

Cuando uno escucha el testimonio de mujeres profesionales exitosas, generalmente sus inicios tienen un denominador común: a pesar de conocer profundamente su negocio y estar plenamente capacitadas para liderar, muchas veces sintieron que debían demostrar una y otra vez sus capacidades para ser reconocidas en igualdad de condiciones que sus pares.

A lo largo de su trayectoria, las mujeres suelen enfrentar desafíos que van más allá de lo profesional. Frecuentemente deben equilibrar distintas responsabilidades, tomar decisiones complejas sobre su desarrollo personal y laboral, y abrirse camino en espacios donde históricamente han estado menos representadas. Sin embargo, esas mismas experiencias contribuyen a desarrollar habilidades que hoy son fundamentales para

liderar organizaciones: capacidad de adaptación, resiliencia, empatía, priorización y una mirada integral para abordar problemas complejos.

Las mujeres solemos liderar entendiendo a las personas. Construimos equipos desde la confianza, la comunicación y la intuición. Y, a pesar de que durante años esas habilidades fueron calificadas como “blandas”, hoy son justamente las competencias más críticas en un mundo cada vez más automatizado por la Inteligencia Artificial. Y si bien se habla de que la IA va a automatizar procesos, no podrá reemplazar fácilmente el criterio humano, o construir culturas sanas y equipos comprometidos.

Necesitamos más mujeres en espacios de decisión, no solo por una cuestión de representación, sino porque la diversidad de experiencias enriquece la calidad de las decisiones. Las organizaciones que incorporan distintas miradas comprenden mejor a sus clientes, innovan con mayor facilidad y construyen equipos más sólidos. Cuando una mujer accede a una posición de liderazgo, no solo amplía las oportunidades para otras mujeres; también aporta perspectivas que ayudan a las empresas a enfrentar de mejor manera los desafíos de un mundo cada vez más complejo y cambiante.