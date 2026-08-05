Gendarmería detalla operativo tras frustrado intento de interceptar traslado de reos a Puente Alto

Gendarmería entregó este miércoles su versión sobre el procedimiento registrado durante el traslado de tres personas privadas de libertad al Centro de Detención Preventiva (CDP) de Puente Alto, luego de que un vehículo particular interceptara el recorrido del bus institucional en la comuna de La Cisterna.

A través de un comunicado, la institución señaló que, mientras se efectuaba el traslado desde la Zona de Seguridad y Tránsito hacia el recinto penitenciario, el personal detectó un automóvil “cuyo accionar fue considerado sospechoso y compatible con un eventual intento de vulneración al procedimiento de traslado de privados de libertad”.

Frente a esa situación, explicó que los funcionarios actuaron conforme a los protocolos institucionales de seguridad.

“Conforme a los protocolos institucionales de seguridad y con el propósito de resguardar la integridad del procedimiento, el personal hizo uso reglamentario del armamento de servicio”, indicó Gendarmería.

Como resultado de la intervención, uno de los ocupantes del vehículo fue retenido en el lugar, mientras un segundo individuo escapó antes de la llegada del personal de apoyo.

La institución añadió que, una vez reforzado el dispositivo de seguridad, el traslado de los tres internos se completó sin inconvenientes hasta el CDP de Puente Alto.

“No se registraron funcionarios, personas privadas de libertad o civiles lesionadas durante el procedimiento”, precisó el comunicado.

Finalmente, Gendarmería informó que todos los antecedentes del caso fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para esclarecer los hechos.

Previamente, Carabineros había informado que el incidente ocurrió cerca de las 18:25 horas, cuando el Centro de Mando de Gendarmería alertó que el bus que trasladaba a tres reos por Gran Avenida, a la altura de Américo Vespucio, había sido interceptado por un vehículo particular.

De acuerdo con la información preliminar, el personal de Gendarmería realizó al menos dos disparos con su arma de servicio durante el procedimiento. Tras ello, uno de los sospechosos fue retenido, mientras los demás huyeron a pie. Hasta ahora, no se reportan funcionarios lesionados.