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Nueva planta ampliará la capacidad energética entre Valdivia y Chiloé Aquí Los Ríos

Nueva planta ampliará la capacidad energética entre Valdivia y Chiloé

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Arturo Galarce Carreño
Por : Arturo Galarce Carreño Periodista y editor del newsletter Aquí Los Ríos de El Mostrador
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La próxima entrada en operación de la Planta de Almacenamiento de Combustibles Chincui permitirá ampliar la capacidad energética entre Valdivia y Chiloé, reforzando el abastecimiento de diésel para distintas actividades productivas de la macrozona sur. 

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Desde su ubicación en la capital de Los Lagos, la instalación podrá suministrar combustible a operaciones industriales y estaciones de servicio emplazadas entre Valdivia y Chiloé.

  • La planta pertenece a Esmax, empresa controlada por Aramco, y elevará a 28 mil metros cúbicos su capacidad de almacenamiento y distribución de diésel en la zona. Con ello, la participación de la compañía en la capacidad regional de almacenamiento de este combustible aumentará de un 19% a un 41%.

La nueva infraestructura busca entregar mayor continuidad de suministro a sectores como la acuicultura, pesca, agricultura, ganadería, actividad forestal y logística. Estas industrias requieren diésel para embarcaciones, transporte de carga, maquinaria, equipos industriales y las cadenas que conectan los centros de producción con plantas procesadoras, puertos y mercados.

El gerente general de Esmax, Edgardo Escobar, afirmó que la iniciativa responde a una mirada de largo plazo sobre el desarrollo del sur de Chile. Según la empresa, una mayor capacidad logística y de almacenamiento permitirá acompañar nuevas inversiones, fortalecer la seguridad energética y sostener el crecimiento de industrias estratégicas para la economía regional y nacional.

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