Referentes que inspiran: mentorías para potenciar el talento femenino

Las mentorías entre mujeres se han consolidado como una herramienta estratégica para avanzar hacia una sociedad más equitativa y sostenible. No solo impactan en el desarrollo profesional de las personas, sino que también permiten construir trayectorias de liderazgo desde la infancia y juventud, al ofrecer una figura guía, acompañamiento y redes de apoyo que influyen en decisiones educativas, laborales y personales de estudiantes, profesionales, directoras, emprendedoras y dirigentes sociales.

En niñas y adolescentes, el contacto con referentes femeninos resulta clave para que adquieran seguridad y autoestima al contar con acompañamiento importante como parte de su desarrollo; y para la construcción de intereses vocacionales y expectativas de futuro, facilitando que estas se imaginen ocupando espacios que históricamente han sido masculinizados, especialmente en ámbitos como STEAM, donde la participación femenina continúa siendo un desafío.

En la adultez adquieren un rol complementario, pero no por ello menos relevante, orientado al fortalecimiento de trayectorias laborales, la toma de decisiones y el acceso a redes de colaboración.

Cuando una mujer acompaña a otra, no solo comparte conocimientos, sino también la experiencia de haber enfrentado desafíos similares, lo que permite proyectar procesos de desarrollo con mayor claridad y sostenibilidad. Estas redes favorecen la adquisición de competencias como la autonomía, la innovación y la gestión, junto con ampliar oportunidades de inserción y crecimiento en contextos exigentes.

Las mentorías, además se articulan con desafíos globales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, vinculados a la educación, la equidad de género y el acceso a oportunidades laborales, donde las brechas aún persisten.

Frente a este escenario, estas instancias representan una herramienta de acompañamiento que trae consigo una responsabilidad para quienes somos mentores, al ser estas una estrategia de intervención que incide en las vidas y en la estructura de oportunidades a nivel global.

El desafío es avanzar desde iniciativas aisladas hacia modelos sostenidos que integren la mentoría como parte de los procesos formativos y del desarrollo profesional.

Promover estos espacios de manera sistemática implica reconocer que el talento se desarrolla en red, que requiere acompañamiento y que su proyección tiene un impacto que trasciende lo individual, incidiendo en la forma en que se construyen sociedades más justas, diversas y sostenibles.