El desafío de crear espacios donde todos se sientan parte

Como cada año, el Día Internacional del Orgullo LGBTIQA+ invita a reflexionar sobre los avances que hemos alcanzado como sociedad en materia de derechos, igualdad e inclusión. Sin embargo, también nos recuerda que aún existen brechas importantes que requieren compromiso y acción sostenida desde todos los sectores, especialmente desde el mundo empresarial.

La estrategia adoptada en 2024 por la ONU para proteger a las personas LGBTIQ+ frente a la violencia y la discriminación constituye una señal clara de que la inclusión ya no puede entenderse únicamente como una aspiración ética o una declaración de principios. Hoy representa una responsabilidad compartida que exige generar entornos seguros, respetuosos y capaces de garantizar que todas las personas puedan desarrollarse plenamente, sin importar su identidad de género, orientación sexual o características personales.

En este contexto, el concepto de “belonging” o sentido de pertenencia adquiere una relevancia cada vez mayor. La diversidad no consiste únicamente en incorporar personas con distintos orígenes, experiencias o perspectivas, también implica crear las condiciones para que cada una de ellas pueda participar de manera auténtica y sentirse valorada por lo que es. Cuando sentimos que pertenecemos, llevamos al trabajo nuestra versión más autentica y mejor.

La verdadera inclusión ocurre cuando las personas no necesitan ocultar aspectos de su identidad para ser aceptadas, cuando sus opiniones son escuchadas con respeto y cuando tienen las mismas oportunidades para crecer y aportar valor.

La experiencia nos indica que las organizaciones más avanzadas han comprendido que la diversidad es mucho más que una iniciativa de recursos humanos. Se trata de una capacidad estratégica que fortalece la innovación, mejora la toma de decisiones y permite responder con mayor eficacia a los desafíos de un mundo cada vez más complejo y diverso. Cuando distintas miradas convergen en torno a un mismo objetivo, surgen soluciones más creativas, innovadoras y una comprensión más profunda de las necesidades de las personas.

Pero construir culturas inclusivas no es sencillo. Liderar equipos diversos implica salir de las zonas de confort. Es mucho más fácil trabajar con personas que piensan de manera similar, que comparten experiencias parecidas o que reaccionan de forma predecible. La verdadera riqueza aparece precisamente cuando existen diferencias. Gestionarlas requiere apertura, empatía y la disposición permanente a aprender de otros puntos de vista.

Finalmente, la gran oportunidad para las empresas no es sólo mejorar sus resultados o fortalecer su capacidad de innovación, sino que también contribuir a una sociedad más justa, donde todas las personas tengan la posibilidad de desarrollarse plenamente y aportar desde su autenticidad.