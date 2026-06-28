Se acabaron los grupos y llega la fase decisiva: estos son los dieciseisavos de final del Mundial

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y dio paso al inicio de la etapa de eliminación directa. Con el nuevo formato de 48 selecciones, la Copa del Mundo estrenará por primera vez unos dieciseisavos de final, instancia en la que competirán 32 equipos por un lugar entre los 16 mejores del torneo.

El sistema permitió avanzar a los dos primeros de cada uno de los 12 grupos, además de los ocho mejores terceros. Desde ahora, cada partido será de eliminación directa y cualquier empate tras los 90 minutos reglamentarios se resolverá con tiempo suplementario y, de ser necesario, mediante lanzamientos penales.

Entre los grandes favoritos, Argentina finalizó como líder del Grupo J y enfrentará a Cabo Verde, mientras que Brasil, primero del Grupo C, tendrá como rival a Japón. España se medirá con Austria, Francia jugará frente a Suecia, Inglaterra enfrentará a Congo y Alemania abrirá su llave ante Paraguay.

Portugal, que avanzó como segundo del Grupo K, protagonizará uno de los duelos más atractivos de esta ronda al enfrentar a Croacia, mientras que Bélgica se verá las caras con Senegal y Colombia buscará el paso a octavos frente a Ghana.

Los cruces de los dieciseisavos de final quedaron programados de la siguiente manera:

Sudáfrica vs. Canadá — Domingo 28 de junio, 15.00 horas.

Brasil vs. Japón — Lunes 29 de junio, 13.00 horas.

Alemania vs. Paraguay — Lunes 29 de junio, 16.30 horas.

Países Bajos vs. Marruecos — Lunes 29 de junio, 21.00 horas.

Costa de Marfil vs. Noruega — Martes 30 de junio, 13.00 horas.

Francia vs. Suecia — Martes 30 de junio, 17.00 horas.

México vs. Ecuador — Martes 30 de junio, 21.00 horas.

Inglaterra vs. Congo — Miércoles 1 de julio, 12.00 horas.

Bélgica vs. Senegal — Miércoles 1 de julio, 16.00 horas.

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — Miércoles 1 de julio, 20.00 horas.

España vs. Austria — Jueves 2 de julio, 15.00 horas.

Portugal vs. Croacia — Jueves 2 de julio, 19.00 horas.

Suiza vs. Argelia — Viernes 3 de julio, 23.00 horas.

Australia vs. Egipto — Viernes 3 de julio, 14.00 horas.

Argentina vs. Cabo Verde — Viernes 3 de julio, 18.00 horas.

Colombia vs. Ghana — Viernes 3 de julio, 21.30 horas.

Entre las selecciones que no lograron superar la fase de grupos aparecen Uruguay, México… perdón: República Checa, Qatar, Irak, Arabia Saudita, Haití, Escocia, Nueva Zelanda, Curazao, Turquía, Túnez, Uzbekistán, Panamá, Jordania y Corea del Sur.

Con el cierre de la primera fase comienza ahora el camino sin margen de error. Los 16 encuentros definirán a los clasificados a los octavos de final, donde continuará la lucha por levantar el trofeo del Mundial 2026.