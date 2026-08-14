Mitos y verdades del aborto según la ciencia

En el último tiempo, ha aumentado el debate público en torno al aborto, a propósito de un proyecto de ley que obligaría a escuchar la actividad cardíaca fetal de las mujeres embarazadas para poder acceder a un aborto terapéutico. Como Psicóloga, es mi deber aportar a este debate mostrando los datos de la evidencia científica disponible en pos de la salud mental tanto de las mujeres como de los niños y niñas.

Para ello, he revisado diverso material de investigación publicado por asociaciones científicas de Psicología y Psiquiatría más importantes del mundo, tales como la Asociación Americana de Psicología, Asociación Americana de Psiquiatría, Canadian Psychological Association y la Royal College of Psychiatrics. Las posiciones de estas asociaciones se han hecho en base a décadas de estudios tanto en mujeres como en recién nacidos que han demostrado lo siguiente:

Los estudios muestran que las mujeres que tienen mayor dificultad para acceder a un aborto, muestran mayores niveles de ansiedad y depresión, menor autoestima y menor satisfacción en sus vidas en general. La prohibición del aborto ha demostrado causar serios problemas de salud mental en las mujeres a las que se lo prohiben (Asociación Americana de Psicología y Asociación Americana de Psiquiatría).

Existe evidencia científica de que la prohibición del aborto incrementa la desigualdad socioeconómica, pues las mujeres e hijos de quienes no pudieron acceder a aborto, muestran mayores índices de pobreza posterior (Asociación Americana de Psicología).

Los países que restringen el aborto, han demostrado aumentar la tasa de abortos inseguros y sus muertes asociadas (Asociación Americana de Psiquiatría). Prohibir el aborto en pos de disminuir las muertes asociadas a aborto clandestino, causa, en efecto, lo contrario, aumentan.

Se ha demostrado que hay una relación estrecha entre violencia de género y embarazos no deseados. Cuando se limita el acceso a aborto, se aumenta las posibilidades de riesgo de violencia intrafamiliar para la mujer y recién nacido (Asociación Americana de Psicología).

El síndrome de estrés post traumatico post aborto no tiene evidencia de existir y no ha sido incluído en los manuales de diagnóstico de la Asociación Americana de Psicología ni de la Asociación Americana de Psiquiatría. Pareciera estar relacionado con grupos religiosos como argumento para prohibir el aborto.

El aborto realizado en condiciones seguras es menos riesgoso que un embarazo y que dar a luz (Raymond & Grimes, 2012).

La prohibición del aborto ha probado causar en el hijo apego inseguro, mayores hospitalizaciones psiquiátricas y mayores problemas de salud mental (Foster et al. 2018), (Asociación Americana de Psiquiatría).

En definitiva, la posición de las organizaciones internacionales de Psicología y Psiquiatría, son de apoyar la legalización del aborto y respetar la decisión de la mujer a decidir, debido a que la prohibición de aborto ha demostrado causar problemas de salud mental importantes tanto en la mujer como en la infancia, además de estar asociado a pobreza posterior y peligro de relaciones intrafamiliares de violencia, apego inseguro y mayores hospitalizaciones psiquiátricas de hijos e hijas de quienes deseaban acceder a aborto.

Dejando de lado las creencias personales y religión, debemos debatir en torno al aborto con base en la ciencia, teniendo en cuenta el futuro venidero y sufrimiento de mujeres, sus hijos e hijas. Cabe destacar que una política de legalización del aborto, no obliga a nadie a abortar, permitiendo sean respetadas en una sociedad las mujeres que desean abortar como aquellas que no.

Sin embargo, prohibir el aborto, obliga a quienes no deseaban continuar con un embarazo a ser madres, de manera forzada y ha demostrado profundizar las desigualdades sociales y los problemas de salud mental de mujeres, niños y niñas. Debemos debatir con alturas de miras, en pos de lo que ha demostrado la evidencia mundial.