Cero cáncer cervicouterino: por todas las que faltan

53 mujeres murieron en La Pintana entre 2019 y 2023 por cáncer cervicouterino. Detrás de cada una de ellas había una familia, hijos, padres y un proyecto de vida que quedó trunco. Lo más doloroso es que fallecieron por un cáncer que se puede evitar.

En agosto de 2025 me diagnosticaron cáncer cervicouterino. Sentí lo que muchos pacientes oncológicos viven en ese momento: incredulidad, miedo, rabia. La sensación de que el piso desaparece y la incertidumbre frente a las responsabilidades adquiridas. Tuve la fortuna de que mi caso fuera detectado a tiempo y hoy sigo aquí para honrar mis compromisos con mi gente. Uno de ellos, que asumí en ese momento, fue impedir que más mujeres mueran por una enfermedad que puede prevenirse con una vacuna y un examen a tiempo.

En 2014, el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) comenzó a vacunar a niñas de 4.º y 5.º básico contra el virus del papiloma humano (VPH), principal causante de este cáncer. Sin embargo, hay un grupo de mujeres que no alcanzó a vacunarse durante su etapa escolar y que actualmente está en riesgo. Hablamos de más de 2.300 vecinas en mi comuna.

Solo en 2025, la Red Municipal de Salud realizó 242 derivaciones a especialista por exámenes de detección de cáncer cervicouterino alterado, de las cuales 132 se confirmaron como lesiones precursoras.

A raíz de esto, impulsé que La Pintana sea la primera comuna del país en vacunar gratuitamente contra el VPH a mujeres de 25 y 26 años, dando comienzo a nuestro plan Cero Cáncer Cervicouterino. Partiremos con una cobertura inicial de 115 vecinas y la seguiremos ampliando.

Además de apoyar a nuestras mujeres, queremos generar evidencia local para convertirnos en un modelo replicable y financiable para todo el país. El programa se desplegará a través de clínicas ginecológicas móviles, la aplicación de 700 test de VPH adicionales, el refuerzo de la toma de PAP en todos los CESFAM de la comuna y acompañamiento psicosocial.

Todavía mueren cerca de 680 mujeres al año en Chile por cáncer cervicouterino, según datos del DEIS del Minsal .

En La Pintana no solo estamos vacunando, estamos impulsando una política pública que debe ser replicada a nivel nacional: integrar al Programa Nacional de Inmunizaciones a todas esas mujeres que quedaron sin vacuna, para que proteger sus vidas no dependa del presupuesto que maneja cada comuna.