PC no es por comunismo: estudiante UDI pide al Gobierno reponer programa de entrega de computadores

Desde las propias filas juveniles de la UDI surgió un llamado al Presidente José Antonio Kast para revertir la decisión de terminar con el programa “Yo elijo mi PC”. Martín Herrera, vicepresidente de los secundarios de las Nuevas Generaciones UDI de la Región Metropolitana, defendió la iniciativa y respondió directamente a una eventual lectura ideológica de su postura: “Eso no es comunismo, es saber diferenciar una buena política pública de una mala política pública”.

El estudiante, quien también fue presidente del Centro de Alumnos del Colegio La Salle de La Reina, pidió al Mandatario mantener el programa por su impacto en el acceso a herramientas tecnológicas para los escolares.

“Señor Presidente, hacemos un llamado a mantener este proyecto que hace que exista movilidad social en Chile”, expresó Herrera.

El dirigente juvenil sostuvo que el acceso a computadores representa una herramienta relevante para las oportunidades educacionales de los estudiantes.

“Como estudiantes, consideramos que el acceso a un computador es vital para tener una mejor calidad de vida y así mayores oportunidades en tema de la educación”, señaló.

La postura de Herrera se produce pese a que desde la juventud gremialista comparten la política de reducción del gasto impulsada por el Ejecutivo. Su propuesta, sin embargo, es que el programa no desaparezca, sino que sea rediseñado para concentrar los recursos en quienes tengan mayor necesidad.

“En vez de eliminar este programa, se puede reconsiderar, focalizando este programa para las personas más vulnerables y que más lo necesiten y así no eliminarlo”, plantearon.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Herrera profundizó en su defensa de “Yo elijo mi PC” y abordó directamente la dimensión ideológica de la discusión.

“Que yo esté en contra de eliminar ‘Yo elijo mi PC’ no significa que yo sea comunista. Yo creo firmemente en el principio de la focalización del gasto público, especialmente en la persona que más lo requiera”, afirmó.

El estudiante defendió que su posición es compatible con su pertenencia a la derecha y planteó que el origen estatal de una iniciativa no debería determinar por sí solo su respaldo o rechazo.

“Si la política pública entrega oportunidades, está bien focalizada y es exitosa, ¿por qué tendríamos que estar en contra de esta política pública? Ser de derecha no significa rechazar todo lo que venga por parte del Estado”, sostuvo.

Herrera cerró insistiendo en que defender la continuidad del programa no implica abandonar sus posiciones políticas.

“Por eso, yo puedo seguir defendiendo ‘Yo elijo mi PC’ y seguir siendo de derecha. Y eso no es comunismo, es saber diferenciar una buena política pública de una mala política pública”, concluyó.