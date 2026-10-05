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Rusia asegura que situación epidemiológica es “estable” tras incidente que dejó científica muerta MUNDO The Telegraph

Rusia asegura que situación epidemiológica es “estable” tras incidente que dejó científica muerta

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La peste bubónica, que generó una de las plagas más mortíferas de toda la historia de la humanidad y que dejó decenas de millones de muertos en el Viejo Mundo, es endémica de las estepas siberianas y mongolianas, cercanas al laboratorio en Irkutsk.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Autoridades rusas aseguran que la situación epidemiológica en Irkutsk es estable tras la muerte de una investigadora de un instituto especializado en enfermedades infecciosas. La mujer falleció por una neumonía de causa desconocida, aunque no se hallaron microorganismos vinculados a su trabajo. Los contactos fueron identificados y sometidos a controles, detectándose dos casos de COVID-19 y dos de rinovirus. El temor a un posible brote de peste surgió por declaraciones de un funcionario regional, pero fue descartado oficialmente.
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Las autoridades de Rusia han asegurado que la situación epidemiológica en la región de Irkutsk, a más de cinco mil kilómetros al oriente de Moscú, es “estable”. Esto, luego de la muerte de una investigadora tras un presunto accidente en un laboratorio.

El fallecimiento de la laboratorista ocurrió en Shejelov, ciudad cercana a la capital regional, Irkutsk. “La situación sanitaria y epidemiológica en la región de Irkutsk y las ciudades de Irkutsk y Shelejov es estable”, señaló el Servicio Federal de Supervisión de la Protección y el Bienestar del Consumidor de Rusia, Rospotrebnadzor.

La institución recalcó que ya están en marcha medidas de respuesta en el Instituto Contra la Peste en Siberia y el Extremo Oriente ruso. La fallecida, en tanto, no ha sido identificada y “no han detectado microorganismos asociados a sus actividades profesionales”, después de que muriera a causa de “una neumonía de etiología desconocida”, según la agencia rusa Interfax.

Debido a la profesión de la fallecida, se establecieron “medidas epidémicas exhaustivas”, incluidas “identificar el círculo más amplio posible de personas que hubieran estado en contacto con la paciente”.

“Los resultados revelaron dos casos de COVID-19 y dos casos de rinovirus. No se han detectado otros agentes infecciosos.  Ninguno de los contactos han mostrado cambio de salud alguno relacionado con una patología infecciosa”, destacó la agencia.

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El gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kobzev, remarcó vía redes sociales que “todos los contactos de la paciente han sido identificados, examinados y están bajo observación médica, con pruebas de laboratorio diarias”.

El revuelo sobre la muerte de la investigadora partió luego de que el presidente de la república de Buriatia, vecina a Irkutsk, Alekséi Tsidenóv, asegurara en redes sociales que la mujer había muerto “posiblemente de peste”. Asimismo, descartó que haya “brotes de peste en la provincia, incluida la zona fronteriza con Mongolia”.

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