Lidia Neves y balotaje en Brasil: “Hay un 21% que se abstuvo y puede hacer una diferencia”

La estrecha diferencia entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva dejó abierta la carrera presidencial en Brasil. Tras una primera vuelta en que el senador obtuvo 47,03% de los votos frente al 45,16% del actual mandatario, la atención comienza a desplazarse hacia un segmento que podría resultar determinante para el balotaje del próximo 25 de octubre: quienes no fueron a votar.

Así lo planteó Lidia Neves, periodista del Portal EBC en Brasilia y responsable de la Red Nacional de Comunicación Pública, quien en conversación con Al Pan Pan, de El Mostrador con Mirna Schindler, analizó los resultados de la elección y los factores que podrían incidir en la segunda vuelta.

“Yo creo que sí que se puede, porque el tema es que como la gente que está cansada de la polarización se ha abstenido de varias formas”, sostuvo Neves al ser consultada sobre la posibilidad de que quienes no participaron en la primera vuelta modifiquen el escenario electoral.

La periodista puso el foco en el peso que representa ese grupo dentro del electorado brasileño. “Tenemos esa parte de la gente que simplemente no ha ido a votar, que son el 21% del electorado, y hay los votos en blanco y los votos nulos también, que suman otros casi 4%, entonces tenemos ahí el 25% de la población que sí que si decide votar ahora puede hacer mucha diferencia”, explicó.

La relevancia de ese electorado aumenta debido a la estrecha distancia que separó a Bolsonaro y Lula en las urnas. “Como el resultado no es tan diferente, ellos tienen una diferencia de votos que no llega a los 3 millones de votos, entonces si tenemos ahí un estoque de como 36 millones de votos, y la diferencia entre ellos ha sido de 2 millones, seguramente la gente que se ha abstenido puede hacer mucha diferencia”, afirmó.

Neves recalcó que esa eventual movilización no necesariamente favorecería a uno de los dos candidatos. “Yo creo que tanto de un lado como de otro”, precisó.

El resultado de la primera vuelta significó además un revés para las proyecciones de las encuestas, que anticipaban una ventaja de Lula al menos durante esta etapa de la elección. Finalmente fue Flávio Bolsonaro quien se ubicó en primer lugar, con 47,03%, mientras el mandatario alcanzó 45,16%.

Consultada por las razones que explican que Bolsonaro consiguiera ese nivel de respaldo, pese a la condena de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, por intento de golpe de Estado, Neves apuntó a la fuerte polarización existente en Brasil y a la manera en que las personas acceden a la información.

“Yo creo que en Brasil, especialmente, creo que eso se pasa también en muchas partes del mundo, la gente vive hoy en día en burbujas, en burbujas, no solo de las redes sociales, pero hasta sus convivios sociales están como muy polarizados, y entonces los discursos son muy diferentes”, señaló.

Dentro de ese fenómeno, la periodista destacó especialmente la influencia de contenidos dirigidos hacia públicos religiosos. “Yo me detuve a analizar desinformación hacia los públicos religiosos en Brasil, y lo que se ve es que mucha gente está expuesta a este tipo de contenidos”, explicó.

Neves ejemplificó ese fenómeno con mensajes que vinculan directamente la opción electoral de una persona con sus creencias. “Contenidos que dicen que tú solo puedes votar en un candidato que esté alineado con tu religión, por ejemplo, es algo que está llegando a mucha gente”, afirmó.

Para la periodista, esa segmentación contribuye a que distintos sectores del electorado brasileño reciban discursos y antecedentes diferentes, dificultando un debate sobre una base común.

“Las personas no están exactamente dialogando bajo las mismas bases, entonces, aunque Lula haya hecho muchas cosas, eso no llega también a la población”, concluyó.

Con una diferencia estrecha entre los dos candidatos, Neves identifica así en la abstención, los votos blancos y los nulos un universo cercano al 25% que podría adquirir un papel decisivo cuando Brasil vuelva a las urnas el próximo 25 de octubre.