Dos estudiantes pueden equivocarse en el mismo ejercicio de matemáticas y no cometer el mismo error. Para uno, fue un descuido. Para otro, es una prueba más de algo que le hacen sospechar hace tiempo: que las matemáticas no son para ella. En la corrección, ambos pierden el mismo puntaje. La diferencia está en lo que cada uno aprende sobre sí mismo cuando le devuelven la prueba.

La explicación habitual de la diferencia son los nervios y falta de confianza, y la respuesta habitual es que tienen que creer más en sí mismos. Algo de verdad hay en eso, porque el miedo es real. Pero nadie teme equivocarse en abstracto. Se teme lo que el error va a decir de uno. Y lo que un error dice depende de quién cree ser la persona que lo comete.

Ese miedo, por desgracia, está supeditado al género. En Chile, existen brechas de género en matemáticas, y no son genéticas. En 2018, la diferencia entre niñas y niños en el SIMCE de Matemática de cuarto básico se había cerrado. Reapareció después de la pandemia y en el SIMCE 2025 llegó a 15 puntos a favor de los hombres. En segundo medio, siete de cada diez niñas declararon temer que las pruebas sean demasiado difíciles.

Una brecha que se cierra y se vuelve a abrir en pocos años no se explica por capacidad innata. Se explica en buena parte por la identidad de aprendiz, como llamamos en investigación a la idea que cada persona construye sobre sí misma como alguien que aprende: para qué es buena, qué le cuesta y si cierto conocimiento es o no para ella. Esa idea le da significado a cada error. Para quien se sabe capaz, equivocarse es parte del trabajo. Para quien ha aprendido a dudar, el mismo error es una confirmación, y cada confirmación vuelve la duda más firme. Cuando equivocarse confirma lo que más se teme ser, lo más seguro es no responder. El bloqueo es eso.

Las niñas no inventan ese significado. Lo aprenden de estereotipos de género que circulan dentro y fuera de la escuela, casi siempre con cariño. Cuando a un niño le va mal en matemáticas, es “flojo, pero inteligente”. Cuando a una niña le va bien, es “muy esforzada”.

La primera deja a salvo la capacidad de él. La segunda deja la de ella en duda, porque si su éxito depende del esfuerzo, cualquier error puede leerse como su límite. Y cada prueba que convierte ese error en una nota le da a esa duda un lugar donde quedarse.

Hay quien dirá que la brecha es un efecto pasajero de la pandemia. Algo de razón tiene. Matemática fue la asignatura que más retrocedió con las clases a distancia. Pero en el SIMCE 2022 las niñas de cuarto básico perdieron 13 puntos y los niños 7. Si la pandemia golpeó más a las niñas, es porque algo previo las hacía más vulnerables. Y eso no se va a ir solo cuando se recuperen los puntajes.

Por eso reducir las brechas de género en matemáticas tiene que ser una prioridad explícita, y no solo por los puntajes. Lo que se juega son las preguntas que una niña se atreve a hacer y, años después, las carreras que se atreve a elegir. La identidad de aprendiz es una herramienta especialmente útil para esa tarea. Si se construye en experiencias repetidas, también puede transformarse en otras. Eso ocurre cuando un error se trabaja en voz alta como parte de pensar y no como un veredicto, cuando el acierto de una niña se nombra como capacidad y no solo como esfuerzo, y cuando las escuelas tienen el tiempo y la formación para hacerlo de manera sostenida.

Esa niña y ese niño van a seguir cometiendo errores, porque así se aprende. La meta no es que ella se equivoque menos, sino que equivocarse le cueste lo mismo que a él. Mientras eso no ocurra, ella va a leer cada prueba corregida como la confirmación de que las matemáticas no son para ella.