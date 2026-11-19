Suprema exige resolver rebaja de condena y Rabat defiende su interpretación

La Corte Suprema ordenó al Ministerio de Justicia resolver a la brevedad una solicitud de rebaja de condena de un hombre sentenciado por violar reiteradamente a una niña. El fallo exige aceptar o rechazar la petición, pero no dispone conceder el beneficio ni liberar al condenado. Fernando Rabat sostuvo que la resolución ratifica que no existe un plazo específico en la ley ni en el reglamento. El pronunciamiento llega tras la suspensión de estas rebajas anunciada por el Gobierno y mientras el ministro prepara su defensa frente a la acusación constitucional presentada en su contra.

Trump, Xi y Putin inician cumbre con Ucrania y desarme nuclear en la agenda

Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin iniciaron este jueves su primera cumbre trilateral en Shenzhen, al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. En la apertura, el presidente estadounidense planteó reducir los arsenales nucleares y confirmó que la guerra en Ucrania forma parte de las conversaciones. Antes de la cita, Trump mantuvo encuentros separados con Putin y Xi. Los tres mandatarios hicieron declaraciones iniciales ante la prensa y luego continuaron a puertas cerradas. Al cierre de esta edición, los reportes no confirmaban acuerdos ni una declaración conjunta.

PIB cae 1,1 % y el PPD anuncia que impulsará una interpelación a Quiroz

El Producto Interno Bruto de Chile cayó un 1,1 % interanual en el tercer trimestre, según las cuentas nacionales publicadas por el Banco Central. La actividad retrocedió un 1,8 % respecto del trimestre anterior, descontados los efectos estacionales y de calendario. La minería registró una contracción del 14,7 %, mientras el PIB no minero creció un 1 %. En este escenario, la bancada del PPD e independientes anunció que impulsará una interpelación al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por la situación económica y laboral. La iniciativa fue anunciada por el diputado Raúl Soto y aún debe tramitarse.

Fiscalía investiga documento que retiró permiso de la senadora Órdenes

La Fiscalía Regional de Valparaíso abrió de oficio una investigación por el documento que comunicó el retiro del permiso constitucional de la senadora Ximena Órdenes, quien participa en la gira presidencial por Asia. La parlamentaria negó haber firmado o autorizado esa gestión. El episodio ocurrió durante la discusión del Presupuesto 2027 y podía incidir en los quórums de votación. Juan Luis Castro sostuvo que la situación reglamentaria se había resuelto con la interesada. El Ministerio Público deberá esclarecer la elaboración del documento y determinar si existen responsabilidades penales.

Bencinas bajan $38,7 y el diésel $141,9 por litro desde este jueves

Las gasolinas de 93 y 97 octanos registran desde este jueves una baja estimada de $38,7 por litro, mientras el diésel disminuye $141,9, según el informe semanal de ENAP. La parafina también retrocede $9,4 por litro y el gas licuado de uso vehicular se mantiene sin cambios. Las reducciones siguen a la publicación de la ley que implementó el acuerdo entre el Gobierno y los camioneros, tras las movilizaciones por el encarecimiento de los combustibles. ENAP recordó que no fija ni regula los precios finales: cada distribuidor determina de manera autónoma el valor de venta en las estaciones de servicio.

Quiroz anuncia recursos para el fondo previsional en el Presupuesto 2027

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que incorporará al Presupuesto 2027 una asignación de hasta 2,2 millones de UTM, cerca de US$160 millones, para el Fondo Autónomo de Protección Previsional. Los recursos estarán identificados en las provisiones del Tesoro Público. La decisión se produce después de que Contraloría respaldara que el primer aporte corresponde a 2027, mientras Hacienda sostenía que podía realizarse en 2028. Quiroz mantuvo sus dudas sobre la interpretación legal, pero anunció los fondos tras las advertencias de la oposición de impulsar una acusación constitucional.

Cámara aprueba sala cuna universal y Gobierno promete limitar el copago

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de sala cuna universal con 132 votos a favor y 12 abstenciones, y lo envió al Senado para su tercer trámite. La iniciativa amplía el acceso al beneficio para trabajadores dependientes e independientes y crea un fondo solidario para financiarlo. Durante la sesión, el Gobierno se comprometió a impulsar una modificación posterior que limite el copago de las familias al 20 %. Ese tope todavía no forma parte de las disposiciones aprobadas. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, destacó el respaldo transversal y el avance para eliminar barreras a la contratación de mujeres.

OEA confirma reunión por el TIAR para el viernes y diputados piden explicaciones

La Organización de los Estados Americanos confirmó a El Mostrador que el viernes 20 de noviembre se realizará la reunión del Consejo Permanente vinculada a la solicitud de Chile y otros 11 países de invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. La iniciativa se enmarca en el Escudo de las Américas y abrió cuestionamientos sobre los compromisos asumidos por el país. El diputado Gonzalo Winter ofició a Cancillería y Defensa para pedir explicaciones. Aunque la petición original proponía reunirse el jueves 19, la convocatoria confirmada por el organismo quedó fijada para el viernes.