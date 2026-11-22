Emprender es, para muchas mujeres, una oportunidad de independencia económica y desarrollo profesional. Para muchas es también la posibilidad de movilizar impacto, desplegar vocación social y construir propósito colaborativo. En el Día de la Mujer Emprendedora, que se conmemora cada 19 de noviembre, vale la pena mirar más allá de las historias de éxito y preguntarnos qué condiciones nos faltan como país para facilitar que mujeres puedan iniciar, sostener y hacer crecer sus negocios. Porque comenzar es apenas el primer paso de un camino que también exige financiamiento, redes de apoyo, herramientas de gestión y posibilidades de compatibilizar trabajo con responsabilidades familiares.

Las cifras muestran avances, pero también brechas persistentes. Según un estudio de ONU Mujeres publicado este año, las mujeres representan el 41% de quienes microemprenden en Chile. Sin embargo, solo el 23% de las empresas formales son lideradas por una mujer. Esta diferencia demuestra que no basta con impulsar nuevos emprendimientos: también debemos generar condiciones para que puedan consolidarse y crecer.

En ese camino, el cierre de brechas de competencias cumple un papel fundamental. Pero no se trata de ofrecer formación por sí sola, sino de entregar herramientas pertinentes, conectadas con los desafíos reales de cada negocio. Fortalecer habilidades de gestión, ventas, tecnología e innovación permite a las emprendedoras profesionalizar sus proyectos, mejorar su productividad y abrirse a nuevas oportunidades. La formación debe ser parte de una estrategia que acompañe el desarrollo de sus negocios y no quedarse únicamente en una instancia inicial. Con ese impulso, hemos puesto desde el OTIC CChC muchas energías en contribuir a una iniciativa con alcance nacional y transversal: Valor Pyme. Que busca conectar a las Pymes de nuestro país con un completo ecosistema que ofrece oportunidades reales de desarrollo, a la medida de sus necesidades.

El desafío también exige reconocer que no todas las mujeres emprenden desde las mismas condiciones. Las responsabilidades de cuidado, por ejemplo, pueden limitar sus posibilidades de acceder a oportunidades de formación y desarrollo. Desde el OTIC CChC, junto a la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda y ECR Group, impulsamos Conecta, una iniciativa que capacita a mujeres cuidadoras y busca acercar oportunidades laborales que puedan desarrollar desde sus hogares.

Chile no puede darse el lujo de desaprovechar el talento de miles de mujeres que buscan abrirse camino a través del emprendimiento. Las urgencias de empleo y de desarrollo económico que enfrenta nuestro país, requieren salir del esfuerzo individual y generar condiciones sistémicas que aceleren la marcha. La formación debe ocupar un lugar central: no solo como una herramienta para desarrollar competencias, sino como una vía para fortalecer capacidades, ampliar oportunidades y transformar el potencial de esos emprendimientos, en crecimiento e impacto. La invitación a ser parte de esta cruzada, queda abierta. El Estado tiene un rol fundamental, pero la empresa tiene herramientas poderosas para empujar el desarrollo del emprendimiento femenino, y fortalecer con eso su cadena de valor y el desarrollo de sus comunidades.