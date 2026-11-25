La violencia contra las mujeres no es un hecho aislado ni se limita a las agresiones que ocupan titulares, tiene raíces en relaciones de poder que atraviesan la sociedad y también el mundo del trabajo. Se expresa en la discriminación, la dependencia económica, la precariedad laboral y una distribución profundamente desigual de las tareas de cuidado. Por eso, enfrentarla exige mucho más que condenar las agresiones: requiere transformar las condiciones que permiten que estas desigualdades se reproduzcan.

La autonomía económica es parte fundamental de una vida libre de violencia. ¿Qué libertad tiene una mujer que no cuenta con ingresos propios, que enfrenta empleos precarios o que debe elegir entre trabajar y asumir sola las responsabilidades de cuidado? La desigualdad no solo reduce oportunidades: limita la capacidad de decidir sobre la propia vida y puede profundizar situaciones de dependencia.

La discusión sobre Sala Cuna Universal pone esta realidad sobre la mesa. Durante demasiado tiempo, la maternidad y los cuidados han operado como desventajas para las mujeres en el empleo. El proyecto que actualmente se tramita en el Congreso busca ampliar el acceso a este derecho y eliminar la exigencia de contar con 20 o más trabajadoras para que una empresa deba otorgarlo, pero el desafío va más allá de una reforma: el cuidado no puede seguir siendo una responsabilidad privada de las mujeres ni un costo que condicione su participación laboral, es una responsabilidad social que debe asumirse de manera corresponsable.

En los lugares de trabajo, las relaciones desiguales de poder también se manifiestan en el acoso, el hostigamiento, la discriminación y el abuso, nadie debe acosar ni ejercer violencia en el trabajo y no basta con disponer de mecanismos para denunciar una vez que el daño ya ocurrió. La prevención debe ser una obligación efectiva de los empleadores, con formación, identificación de riesgos y ambientes laborales donde no se normalicen el maltrato ni el abuso de poder.

Entre agosto de 2024 y junio de 2026, la Dirección del Trabajo registró 92.643 ingresos asociados a posibles materias de Ley Karin. De las denuncias que avanzaron a investigación, el 66,7% fue presentado por mujeres. Estas cifras muestran la magnitud del problema y la urgencia de fortalecer la prevención, la protección y las garantías de quienes denuncian. Ninguna modificación normativa puede traducirse en nuevas barreras para acceder a la justicia ni en procedimientos que terminen responsabilizando o revictimizando a las trabajadoras.

La defensa de los derechos laborales también es una herramienta para enfrentar estas desigualdades, lo muestran experiencias concretas: trabajadoras que han debido recurrir a la justicia frente a la discriminación salarial y el hostigamiento, como en el caso de PRODEMU, o para hacer efectivo su derecho a compatibilizar el trabajo con las responsabilidades de cuidado, como ocurrió en Metrogas. No se trata de situaciones individuales desconectadas, sino de derechos que deben reconocerse, garantizarse y hacerse cumplir.

Este 25 de noviembre, sostenemos que una vida libre de violencia también exige disputar las desigualdades que atraviesan el trabajo y la vida cotidiana. No habrá igualdad real mientras las mujeres deban cargar individualmente con los cuidados, enfrentar discriminaciones para trabajar o exponerse a la violencia para conservar sus empleos. La desigualdad también es violencia. Transformarla es una tarea colectiva y una condición para que todas las mujeres puedan vivir, trabajar y decidir con dignidad y libertad.