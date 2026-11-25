La defensa de la senadora Camila Flores sufrió un revés judicial en su intento por limitar el acceso del Ministerio Público a la evidencia digital incautada en el marco de la investigación por el denominado caso Cuota Flores.

No obstante, según informó BioBioChile, el tribunal dio un plazo de 48 horas a la Fiscalía para identificar a las personas que han accedido a los equipos electrónicos y precisar los mecanismos para eliminar los datos que no tengan relación con la causa.

La resolución se produjo tras una audiencia solicitada por los abogados de la parlamentaria, quienes cuestionaron el tratamiento de la evidencia y plantearon la necesidad de proteger su información personal.

El fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción, Claudio Rebeco, acusó a la defensa de intentar acotar las diligencias y destacó que el tribunal ratificó las atribuciones investigativas del Ministerio Público.

Las posiciones de la defensa y los querellantes

El abogado defensor Luis Masferrer valoró las exigencias impuestas a la Fiscalía en materia de transparencia y resguardo de la información privada.

Por su parte, la abogada querellante Ymay Ortiz respaldó la resolución judicial y coincidió con el Ministerio Público en sus cuestionamientos a la estrategia de la defensa.

La investigación por fraude al fisco y otros delitos vinculados a las asignaciones parlamentarias busca esclarecer si los asesores de Flores debían entregar en efectivo una parte de sus remuneraciones.