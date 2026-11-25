Con una convocatoria que reunió a periodistas, investigadores, líderes empresariales, académicos y familiares, el martes 24 de noviembre se realizó el lanzamiento oficial de “Neuro Eventos: La ciencia detrás de los eventos” en el Centro Cultural Las Condes.

Publicada por Editorial Patagonia en conjunto con Editorial Festina Lente, la obra propone un cambio de paradigma en la industria de las experiencias al explicar qué ocurre realmente en el cerebro humano antes, durante y después de un encuentro presencial o corporativo.

Escrito por los publicistas, estrategas y especialistas en comunicación Andrés Escalona y Pavel Friedmann—socios en Tango 360 y con más de tres décadas de trayectoria produciendo grandes hitos corporativos y espectáculos—, el libro nace de una inquietud surgida tras la pandemia: pasar de la intuición práctica a la evidencia científica.

“Los eventos no suceden en un salón; se construyen en la mente de las personas. Los invitados dejan de ser simples espectadores para transformarse en protagonistas”, destacaron los autores durante la presentación.

A lo largo de sus páginas, “Neuro Eventos” desglosa lo que sus autores denominan la «arquitectura invisible de un evento», estructurada en tres momentos críticos: la conquista de la atención en entornos de distracción permanente, la arquitectura de la emoción como puerta de entrada a la memoria, y la huella de recordación y acción posterior.

“No queríamos un texto académico frío ni un libro de pseudociencia sobre recetas mágicas de dopamina. Buscamos en la ciencia las explicaciones y validaciones reales de lo que observamos en terreno durante más de 35 años de profesión”, explicaron Escalona y Friedmann.

“Un evento no termina cuando se apagan las luces. El verdadero éxito ocurre el lunes siguiente, cuando las personas recuerdan el mensaje, cambian una conducta o toman una decisión”, agregaron.

El lanzamiento contó además con la participación especial del profesor Omar Pérez —economista, magíster en matemáticas, PhD en Psicología por la Universidad de Cambridge y académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile—, quien escribió el prólogo y acompañó el proceso de validación científica del texto tras conocer a los autores en un programa de neurociencias dictado en dicha casa de estudios.

“Cuando Andrés y Pavel llegaron al departamento de Ingeniería Industrial, sus preguntas eran directas al contexto real de su trabajo práctico —como gestionar a 500 asistentes en un salón— más allá de conceptos teóricos abstractos. Les envié observaciones y correcciones profundas esperando que hicieran cambios superficiales, pero se tomaron el tiempo y rehicieron el trabajo con total rigurosidad. Lograron un texto accesible, entretenido y con un sólido sustento científico y cognitivo detrás”, subrayó Pérez ante los asistentes.

La jornada culminó con la entrega de ejemplares obsequiados a cada uno de los asistentes, seguida de una firma de libros y un vino de honor.

El libro está disponible en Buscalibre y Amazon en su formato impreso, y en la gran mayoría de las plataformas de libros digitales.

Sobre los autores

Andrés Escalona: Publicista y especialista en marketing y comunicación corporativa (UAI y UC), con estudios en Neurociencias para la Empresa en la Universidad de Chile. Músico en los años 80 (Valija Diplomática), productor de megaconciertos y ex gerente general de Warner Music Chile. Fundador en 1993 de Tango Uno y actual socio y director general de TangoUno, Tango Diseño y Tango 360.

Pavel Friedmann: Publicista, máster en Ciencias Económicas por la Universidad de Grenoble (Francia) y la Universidad de Sussex (Inglaterra), MBA del IEDE en Chile y diplomado en neurociencia para la educación. Con destacada trayectoria en agencias como AMW, Bates Chile y Ogilvy Action Latinoamérica, es socio de Tango 360, liderando hitos como las inauguraciones del observatorio ALMA y del parque eólico Horizonte.