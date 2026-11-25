En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conviene hacernos una pregunta: ¿de qué hablamos cuando hablamos de seguridad? El debate chileno suele responder con patrullajes, cámaras y penas más altas. Existe otra respuesta, menos visible, que se sostiene cada día en los barrios: la de quienes cuidan.

El Índice Paz Ciudadana 2023 ubicó a casi una de cada tres personas (30,5%) en su categoría de temor alto, un récord en los 23 años de esa medición. En el informe de seguridad global de Gallup de 2024, apenas un 36% de la población chilena se sentía segura al andar sola de noche por su barrio o ciudad, uno de los cinco resultados más bajos del mundo. Ipsos (2026) ubica a Chile entre los países más preocupados por el crimen: en marzo de este año, el 59% lo mencionó entre sus tres principales inquietudes, una cifra superada solo por Perú y México.

El temor ha retrocedido, pero sería un error darlo por resuelto. El informe del PNUD, El miedo al delito en Chile, advierte que el miedo no depende solo de haber sufrido un delito: responde a factores propios y deja consecuencias propias. En los últimos diez años, el temor nos ha llevado a acotar cada vez más lo que hacemos, y en 2025 seis de cada diez personas (62%) decían no salir de noche para no exponerse.

Ese miedo no se reparte por igual. Recae con más fuerza en las mujeres: según el PNUD (2026), ellas viven la inseguridad con mayor intensidad, y algunas cuentan haber dejado pasar empleos por miedo a la delincuencia. A ese miedo se suma otra violencia, la que ocurre puertas adentro y casi nunca entra en la discusión sobre seguridad. Según el estudio Prevenir la violencia contra las mujeres en Chile, de Corporación Humanas y Fundación Paz Ciudadana (2026), las policías registraron 137.801 casos de violencia intrafamiliar en 2025, y más de tres de cada cuatro víctimas (77,4%) eran mujeres. Un año antes, estos casos superaron en un 70% a los robos con violencia o intimidación. Al mapear la Región Metropolitana, el estudio encuentra que esta violencia tiene una geografía: año tras año se repite en los mismos barrios y calles, y donde hay más violencia intrafamiliar también hay más femicidios. En el ejercicio piloto que hicieron en Estación Central, el hacinamiento aparece entre los factores vinculados. La calle y la casa no son dos agendas separadas: son un mismo continuo de violencias.

La ética del cuidado ofrece un marco para pensar este problema. La seguridad es una condición habilitante: cuando falta, la vida se achica, como muestran quienes dejan de salir de noche o renuncian a un empleo por miedo. Pero esa condición no surge sola. Joan Tronto (1993) define el cuidado como todo lo que hacemos para “mantener, continuar y reparar nuestro mundo”, un tejido de relaciones que sostiene la vida. Fiona Robinson (2011) plantea que la seguridad depende de quienes cuidan: sin las tareas diarias que mantienen la vida, no hay seguridad humana posible. El cuidado, entonces, no es solo una respuesta al miedo, sino aquello que fortalece las relaciones humanas que nos permiten convivir en paz. Desde esa mirada, la pregunta deja de ser solo cuántos delitos se cometen y pasa a ser quién sostiene la vida en un territorio y en qué condiciones lo hace.

Donde existe gobernanza criminal, como la que describe Benjamin Lessing (2021), las organizaciones delictivas fijan normas de conducta para quienes viven en el barrio. Allí, las infraestructuras comunitarias de cuidado (juntas de vecinas/os, las ollas comunes, los comités de vivienda, las redes migrantes) pueden ser base de seguridad.

La Encuesta de Confianza de la OCDE (2023) mostró que solo el 30% de las personas en Chile confía en el gobierno nacional, frente a un 36% en los gobiernos locales y un 52% en la policía. Según el mismo estudio, el miedo al delito va de la mano con una menor confianza en las instituciones, y sentir que la propia voz pesa en las decisiones públicas es uno de los factores que más la sostienen. Si el miedo erosiona la confianza y la participación la fortalece, los espacios donde la comunidad se organiza no son un complemento de la política de seguridad, sino que deben ser parte de su núcleo.

Por ello, quienes realizamos investigación con vocación pública también debemos estudiar cómo los cuidados comunitarios inciden en el temor, en la victimización y en la confianza en las instituciones. No para romantizar la autogestión ni para trasladar al barrio lo que le toca al Estado, sino para entender qué funciona, dónde y por qué. El propio estudio de Humanas y Paz Ciudadana sugiere sumar a sus próximos análisis territoriales un dato que hoy no considera: dónde existen redes comunitarias.

Cada comunidad elabora su propia teoría del cuidado y la traduce en prácticas. Cuando pone la vida en el centro, se organiza en torno al bienestar. La pandemia y sus redes solidarias de cuidados mutuos fueron un claro ejemplo de esta forma de cuidar que he podido observar a lo largo de mis años de investigación sobre cuidados comunitarios y que también documenté en un trabajo audiovisual titulado “mujeres en Resistencia: prácticas solidarias frente al COVID-19”.

Lo que corresponde ahora es que el Estado reconozca esa arquitectura social del cuidado, invierta en ella y la fortalezca: con financiamiento estable, con resguardo frente a la cooptación criminal y con canales reales para que sus saberes incidan en los planes comunales de seguridad.

La violencia de género es un problema de seguridad pública. Y si la seguridad es la condición que nos permite vivir y convivir, el cuidado es lo que la construye día a día, fortaleciendo los vínculos que hacen posible la paz. Por eso, debe estar presente en cualquier política que aspire a que nos sintamos, de verdad, más seguras y seguros.