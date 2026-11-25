El aumento de la esperanza de vida constituye uno de los grandes logros de la humanidad, pero también plantea desafíos que trascienden el ámbito de la salud: cómo garantizar el bienestar y la autonomía de las personas mayores, combatir la discriminación por edad y avanzar hacia una sociedad que reconozca su aporte y promueva su participación.

Estas fueron algunas de las interrogantes que reunieron a más de mil personas este martes 24 de noviembre en el Teatro Municipal de Las Condes, en la segunda edición de “Congreso Futuro Nueva Longevidad: Más años para ser humanos”.

El encuentro, organizado por Congreso Futuro, Fundación Encuentros del Futuro, el Senado, la Cámara de Diputados y el Teatro Municipal de Las Condes, con el apoyo de Claro Chile, propuso una mirada interdisciplinaria al envejecimiento, combinando divulgación científica, reflexión social, humor y participación ciudadana.

Guido Girardi, cofundador de Congreso Futuro y vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro, planteó que “estamos frente a una enorme contradicción como humanidad. Hemos desplegado toda nuestra inteligencia y capacidad científica para prolongar la vida, pero hemos construido una sociedad que le resta valor a las personas a medida que envejecen. Tenemos que terminar con esa cultura del descarte. Una sociedad que margina a sus personas mayores está renunciando a su memoria, a su diversidad y a una parte fundamental de su inteligencia colectiva”.

La ciencia detrás de una vejez saludable

¿Cuánto podemos hacer para prevenir el deterioro físico y cognitivo asociado al envejecimiento? Bajo el título “Envejecer con la mente despierta”, el primer panel de la jornada abordó la evidencia científica sobre los factores que inciden en la calidad de vida durante la vejez, desde los procesos biológicos hasta los determinantes sociales de la salud. La actividad física, el sueño, el cuidado de la salud sensorial y los vínculos sociales fueron parte de la conversación sobre las herramientas disponibles para favorecer un envejecimiento saludable.

El panel fue moderado por Daniela Thumala, psicóloga de la Universidad de Chile y especialista en psicogerontología, y contó con la participación de Soledad Matus, directora del Laboratorio de Biología de la Neurodegeneración de Fundación Ciencia & Vida; Moisés Sandoval, doctor en Demografía del Núcleo de Envejecimiento, Vejez y Calidad de Vida del INTA; Joaquín Migeot, doctor en Neurociencia Social y Cognición de la Universidad Adolfo Ibáñez; y Ernesto Vega, decano de la Facultad de Medicina y Salud de la Universidad Finis Terrae.

Personas mayores y los desafíos de la inclusión digital

Otro de los temas abordados fue la relación de las personas mayores con las nuevas tecnologías, a partir de la presentación de los resultados de la Radiografía Digital de Personas Mayores, estudio desarrollado por Claro Chile junto a Criteria Research.

Los hallazgos invitan a revisar algunos de los estereotipos asociados a la vejez y al uso de herramientas digitales, dando cuenta del interés de las personas mayores por incorporar nuevas tecnologías a su vida cotidiana.

“Los principales hallazgos tienen que ver con que tenemos un grupo de personas muy digitalizado, principalmente utilizando redes sociales e inteligencia artificial, y con ganas de aprender, con ganas de conectarse, con ganas de desarrollar su potencial”, explicó Cyntia Soto, gerente de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa de Claro Chile.

Edadismo, memoria y vínculos entre generaciones

El envejecimiento de la población también plantea interrogantes sobre la manera en que las sociedades transmiten sus conocimientos, experiencias e identidades. El debilitamiento de los vínculos entre generaciones puede comprometer la continuidad de saberes, prácticas y expresiones que forman parte de nuestro patrimonio cultural.

Estas reflexiones marcaron el segundo panel de la jornada, dedicado a la transmisión cultural y el patrimonio. La conversación fue moderada por Macarena Rojas, directora ejecutiva del Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento de la Universidad Católica (CEVE UC), y contó con la participación de Patricia Rivadeneira, actriz y conductora del podcast Revolución de las viejas; Alejandra Fuentes, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile; y Rodrigo Bastidas, actor, guionista y director teatral, coautor de las obras Viejos de mierda y Viejas de mierda.

“Nos interesa seguir generando instancias de encuentro y reflexión donde la cultura y la ciencia dialoguen, acercando el conocimiento a toda la ciudadanía. La nueva longevidad es un tema especialmente relevante para nosotros, considerando que el 30% de nuestra audiencia está compuesto por personas mayores. Queremos seguir ampliando los espacios de participación para ellas y contribuir, desde la cultura, a una sociedad más integrada”, señaló Sergio Irarrázaval, gerente general del Teatro Municipal de Las Condes.

Camino a Congreso Futuro 2027

Nueva Longevidad forma parte de Ruta Futuro, programación que durante 2026 ha extendido las actividades de Congreso Futuro a lo largo del año, acercando la ciencia y el conocimiento a distintas comunidades. La próxima edición de Congreso Futuro se realizará del 11 al 16 de enero de 2027 en el Centro Cultural Estación Mapocho, con la participación de más de 130 expositores nacionales e internacionales y presencia en todas las regiones del país.

Bajo el lema “El Desafío de Ser Humanos”, el encuentro abordará el lugar de las personas y las comunidades frente a las transformaciones científicas, tecnológicas y sociales que están reconfigurando el mundo contemporáneo. Todas las actividades serán gratuitas.

Más información en www.congresofuturo.cl.