El Gobierno de Santiago, a través de su Corporación Regional de Desarrollo, y la Fundación Encuentros del Futuro firmaron este miércoles un acuerdo de colaboración para impulsar iniciativas de innovación, desarrollo de ciudades inteligentes y transformación urbana.

El convenio, encabezado por el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, y el vicepresidente ejecutivo de la fundación, Guido Girardi, busca incorporar el conocimiento científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a los desafíos de la capital.

Uno de los objetivos de la alianza es vincular la agenda de ciudades inteligentes del Gobierno Regional con el Congreso Futuro 2027, instancia de divulgación científica que abordará materias como el cambio climático, la inteligencia artificial, la descentralización y la salud.

“Como Gobierno de Santiago y Corporación Regional de Desarrollo, queremos acercar ese conocimiento a las 52 comunas de la Región Metropolitana y contribuir a un desarrollo más armónico, sustentable, inclusivo y justo”, señaló Orrego.

Congreso Futuro 2027

Por su parte, Girardi destacó la necesidad de generar espacios de discusión que permitan anticipar las transformaciones científicas, tecnológicas y sociales que enfrenta el país.

“En un mundo que vive transformaciones profundas, Chile necesita pensar su futuro con todos, abrir espacios de conversación y construir un proyecto de país con propósito”, sostuvo.

La próxima edición del Congreso Futuro se desarrollará entre el 11 y el 16 de enero de 2027, con actividades en la Estación Mapocho y la participación del Gobierno de Santiago.

El convenio da continuidad al trabajo desarrollado por ambas instituciones durante la Smart City Expo Santiago 2026. El comunicado que informó sobre la firma del acuerdo no detalla proyectos específicos, montos de inversión ni plazos de ejecución.