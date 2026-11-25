¡Buenas tardes, estimados y estimadas tripulantes de este Universo Paralelo!

Me he estado repitiendo con estas noticias, pero es una repetición que no puedo evitar: parece haber ocurrido de nuevo. La IA resolvió otro de los grandes problemas de la matemática, la hipótesis de Riemann, el problema más importante de la teoría de números, formulado en 1859 por Bernhard Riemann.

Es uno de los siete problemas matemáticos “del milenio” para los que, en el año 2000, el Instituto Clay ofreció un millón de dólares. En un cuarto de siglo se resolvió uno. Este año podrían haberse resuelto dos más y en octubre se anunció la solución parcial de un tercero, el de Yang-Mills. Ya hemos hablado de Yang-Mills y de Navier-Stokes.

El viernes 20 de noviembre, Levent Alpöge, un matemático de 34 años que trabaja en Anthropic, subió a su sitio web una nota de cuatro páginas: “Creo haber descubierto, trabajando con Claude, una demostración de la hipótesis de Riemann”.

Alpöge es un matemático singular. Prefiere X a las revistas. El 19 de julio, la noche de la final del Mundial, anunció en un tuit que la conjetura jacobiana –otro problema clásico que estaba abierto desde 1939– era falsa. Agradecía a un amigo por sugerirle el problema y a Fable, una versión de Claude, por trabajar durante el partido.

Cuenta que llegó a la prueba de la hipótesis de Riemann en un recorrido improvisado con Claude. Admite que no entiende del todo los argumentos y que no puede asegurar que sean correctos, pero “simplemente no podría vivir si esperaba aún más”. En partes raya en el delirio:

“Claude y yo lo hemos pasado muy bien juntos estos últimos meses, recorriendo un terreno amplísimo, pero esta vez Claude me dejó muy atrás cerca de la meta. Qué digo: Claude voló y bailó y brilló cerca de esa meta”.

La competitividad extrema de Levent Alpöge es legendaria. En una ocasión, él y un grupo de compañeros pararon en una pastelería junto al lago Superior. Allí se proponía un desafío: comerse en 15 minutos un pie gigante relleno de helado. Alpöge lo hizo en tres minutos con 43 segundos y es el récord hasta el día de hoy.

Bernhard Riemann era su opuesto. Hijo de un pastor luterano pobre, fue tan tímido que no pudo seguir la carrera de su padre. En noviembre de 1859 publicó su único artículo sobre números primos: seis páginas manuscritas con las que agradecía su ingreso a la Academia de Berlín. Allí propone una fórmula para determinar la cantidad de primos menores que un número dado.

Por ejemplo, dado el 12, sabemos que está el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Es decir, hay cinco primos menores que 12.

En el camino, Riemann enuncia una hipótesis que no sabe cómo probar y dice:

“Sería deseable, por cierto, una demostración rigurosa; sin embargo, tras algunos intentos fugaces y vanos, he dejado provisoriamente de lado su búsqueda, porque no parecía necesaria para el objetivo inmediato de mi investigación”.

Ese “provisoriamente” duró 167 años. Todo indica que Alpöge realmente tiene la demostración. No entregó un texto legible, sino unos 17 millones de líneas escritas por Claude en Lean, un lenguaje de programación que los matemáticos usan para verificar demostraciones.

Alpöge, además, juega con ventaja. Como empleado de Anthropic, trabaja con versiones internas de Claude, más poderosas que las que tiene el público, y con una cuota de cómputo con la que ningún matemático podría soñar. Se estima que su hallazgo consumió hasta cuatro millones de dólares en cómputo. Eso, sumado a que anuncia sus resultados en redes sociales, con demostraciones que por ahora nadie puede leer, irrita a buena parte de la comunidad matemática.

Riemann, el tímido, nos dejó una gran idea sin demostración. Alpöge, que lo anuncia todo en X, muy probablemente nos regaló una demostración, generada en buena parte por Claude, cuya idea todavía no vemos.

En este número de Universo Paralelo contamos con la participación de Nicolás Ocaranza, doctor en Historia y vicerrector académico de AIEP; Celeste Artale, doctora en Física de la Universidad Nacional de Buenos Aires e investigadora del Instituto de Astrofísica de la Universidad Andrés Bello; Camilo Sánchez, geólogo y académico de la Escuela de Geología de la Universidad Mayor; Fabiola Arévalo, doctora en Física; Ignacio Retamal, doctor en Ciencias; y la periodista Francisca Munita.

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UN EXOESQUELETO PARA EL PENSAMIENTO

Por Dr. Nicolás Ocaranza Doctor en Historia

Un exoesqueleto multiplica la fuerza de quien ya la tiene: permite cargar más y sostener el esfuerzo por más tiempo. Aplicado a un músculo que nunca se ejercitó, lo reemplaza y lo deja donde estaba. La imagen ordena la evidencia reciente sobre inteligencia artificial en educación, donde tres líneas de investigación independientes describen, cada una a su modo, la diferencia entre ambos casos.

El estudio del MIT Media Lab, liderado por Nataliya Kosmyna, midió con electroencefalografía lo que hasta entonces se discutía en abstracto. Quienes escribieron ensayos con ChatGPT mostraron menor conectividad neuronal y una sensación más débil de autoría que quienes usaron buscadores o ninguna herramienta, y ese menor involucramiento persistió cuando después escribieron sin ayuda. Los autores hablan de “deuda cognitiva”: el costo llega más tarde, cuando el músculo que no se ejercitó ya no responde. La muestra es pequeña y el trabajo preliminar, pero su dirección coincide con lo que sigue.

El informe del comité de IA en docencia de Brown University, publicado en julio, muestra que la mayoría de los estudiantes usa IA generativa y que muchos temen por su cognición a largo plazo, inquietud que comparten los docentes. La universidad respondió sin prohibir: recomendó que cada curso declare sus reglas y dejar atrás el enfoque punitivo, pues callar equivale a autorizar sin acompañamiento.

El tercer insumo proviene de universitarios chinos, población muy expuesta a estas tecnologías. Un estudio publicado en Nature distingue una inmersión atenta que puede favorecer el pensamiento crítico de una dependencia que puede socavarlo: la distancia entre usar un exoesqueleto y ser transportado por él.

Leídos en conjunto, estos trabajos sugieren que el efecto de la IA depende del momento del desarrollo en que se introduce. En los tramos tempranos, cuando aún se forman el razonamiento, la disciplina argumentativa y la tolerancia a la frustración cognitiva, la interacción humana con un profesor, con un par, con el error, parece insustituible. Más adelante, con criterio propio construido, la herramienta puede cumplir su función de exoesqueleto: contrastar hipótesis, explorar conexiones entre disciplinas y reservar el esfuerzo para lo que exige juicio. Es una inferencia y conviene presentarla como tal.

En septiembre esa distinción llegó a la regulación. Nueva York, el distrito escolar más grande de Estados Unidos, decretó una moratoria de un año al uso estudiantil de IA generativa desde prekínder hasta octavo grado, que alcanza a cerca de 600 mil alumnos, y habilitó en secundaria pilotos supervisados con formación obligatoria en alfabetización en IA. Persisten detalles por resolver, pero la medida traza la frontera etaria que sugiere la evidencia.

Kant ofrece un lente útil. En ¿Qué es la Ilustración?, definió la mayoría de edad intelectual como la capacidad de servirse del propio entendimiento sin la guía de otro: sapere aude. No imaginó máquinas, pero describió el mecanismo: la minoría de edad persiste porque resulta cómodo que otro piense por uno. Un asistente fluido y veloz vuelve esa comodidad casi imperceptible, y la renuncia a razonar puede ocurrir sin que nadie la decida.

Queda por definir en qué momento de la formación del criterio conviene ponerse el exoesqueleto y con qué resguardos. Hay además un argumento laboral: el pensamiento crítico figura entre las power skills más demandadas por los empleadores, y ninguna herramienta lo aporta por quien no lo ha desarrollado.

Chile aún carece de una política pública que distinga tramos etarios, defina responsabilidades docentes y fije criterios de uso fundados en evidencia. Ese vacío, como advirtió Brown, opera como autorización tácita. Es una política atrasada y necesaria de impulsar; invito a abrir la discusión sobre cómo traducir esta evidencia en decisiones concretas para el sistema educativo chileno.

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UN VIAJE AL PASADO PARA DESCUBRIR CÓMO NACEN LAS GRANDES ESTRUCTURAS DEL UNIVERSO

Por Celeste Artale Doctora en Física

Cuando observamos una galaxia muy lejana, no estamos viendo cómo es hoy, sino cómo era hace miles de millones de años. Su luz ha viajado a través del espacio durante tanto tiempo que nos permite asomarnos a distintas etapas de la historia del universo. Esta característica convierte a la astronomía en una especie de máquina del tiempo y fue precisamente esto lo que permitió descubrir una estructura extraordinaria: el proto-supercúmulo de galaxias más lejano jamás observado.

La estructura, denominada COSMOS-z3.1-A , existía cuando el universo tenía apenas unos 2.100 millones de años, una fracción de sus casi 13 mil 800 millones de años de historia actual. Es como ver una foto de alguien que hoy tiene 80 años, cuando tenía tan solo 12.

, existía cuando el universo tenía apenas unos 2.100 millones de años, Es como ver una foto de alguien que hoy tiene 80 años, cuando tenía tan solo 12. Para dimensionar su importancia, hay que entender primero qué es un cúmulo de galaxias. Son enormes agrupaciones de cientos o incluso miles de galaxias, unidas por la gravedad. Sin embargo, estas estructuras no aparecen completamente formadas: crecen a lo largo del tiempo, a medida que grupos más pequeños de galaxias se reúnen y fusionan.

Un proto-supercúmulo es justamente una de esas estructuras en construcción: el precursor de lo que, miles de millones de años después, llegará a ser un conjunto de cúmulos de galaxias.

Lo sorprendente de COSMOS-z3.1-A es su escala. Su masa equivale aproximadamente a cinco mil veces la de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Además, es una estructura excepcionalmente rara: se estima que debería existir menos de una por cada 10 mil cúmulos de galaxias.

Pero su tamaño no es lo único interesante. Por primera vez se pudo observar directamente, en una época tan temprana del universo, que estas agrupaciones no forman un bloque compacto, sino varios grupos dispersos unidos por largos hilos de materia, llamados filamentos, que forman parte de la llamada red cósmica. Esta red es una especie de inmensa telaraña que organiza la materia a escalas gigantescas y que conecta galaxias, grupos y cúmulos a través del espacio.

El descubrimiento fue posible gracias al proyecto internacional ODIN, que utilizó datos obtenidos con la Cámara de Energía Oscura (DECam), instalada en el telescopio Víctor M. Blanco, en el Observatorio Interamericano Cerro Tololo, en Chile, entre otros. Para reconstruir la estructura en tres dimensiones fue necesario combinar imágenes profundas del cielo con mediciones de distancia de miles de galaxias.

Desde el Instituto de Astrofísica de la Universidad Andrés Bello participamos en esta colaboración internacional, junto a investigadoras e investigadores de distintos países. Mi contribución se centró en las simulaciones hidrodinámicas cosmológicas, herramientas que permiten recrear mediante modelos computacionales la evolución del universo y contrastar las predicciones teóricas con lo que observamos.

A partir de este trabajo pudimos validar una nueva técnica de mapeo tridimensional, más precisa que los métodos anteriores, y estimar cómo estas estructuras crecerán y evolucionarán en el futuro.

Observar estas agrupaciones mientras aún se estaban formando nos acerca a una de las grandes preguntas de la astronomía: ¿cómo llegó el universo a organizarse tal como lo vemos hoy? COSMOS-z3.1-A es una de esas fotos de infancia: nos muestra al universo antes de crecer y nos recuerda que, cuanto más lejos miramos, más atrás en el tiempo logramos ver.

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NOTICIAS: LA SEMANA EN CIENCIA

El 21 de noviembre, la nave espacial de la misión BepiColombo encendió sus cuatro propulsores para entrar en órbita alrededor de Mercurio. Crédito: Agencia Espacial Europea (ESA).

Por Francisca Munita Periodista

Esta semana, y como ya es tendencia, la inteligencia artificial lleva la batuta con un avance que podría marcar la historia de las matemáticas. Y mientras algunas tecnologías nos permiten imaginar cómo viviremos en el futuro, otras investigaciones nos revelan cómo vivían nuestros antepasados hace miles de años. Todo ello sin dejar de explorar los confines del espacio interestelar.

Un matemático y la IA resuelven un enigma de 167 años

Uno de los mayores misterios de las matemáticas parece haber sido resuelto. Levent Alpöge, matemático de Anthropic, trabajó durante seis semanas con la inteligencia artificial Claude para demostrar la hipótesis de Riemann, formulada en 1859. Esta plantea que detrás de la aparente distribución irregular de los números primos existe un orden oculto. Matemáticos independientes respaldaron la validez de la demostración, un avance con enormes implicancias para esta disciplina.

Dato curioso: la demostración equivale a unas 250 mil páginas de complejas matemáticas.

Publicado el 23 de noviembre de 2026. Conoce MÁS.

Voyager 1 alcanza un día-luz de la Tierra

Tras más de 49 años de viaje, la sonda Voyager 1 se convirtió en el primer objeto construido por el ser humano en alcanzar un día-luz de distancia de la Tierra, equivalente a 25 mil 900 millones de kilómetros. El hito, registrado el 18 de noviembre, significa que sus señales de radio tardan 24 horas en llegar hasta nosotros. La nave viaja por el espacio interestelar desde 2012.

Dato curioso: la Voyager 1 lleva un disco de cobre bañado en oro con imágenes y sonidos de la Tierra.

Publicado el 19 de noviembre de 2026. Conoce MÁS.

El Homo erectus sobrevivió más de lo que creíamos en China

Dos estudios publicados en Nature revelan que el Homo erectus habría habitado las densas selvas tropicales del sur de China hasta hace 184 mil años. Hasta ahora, los fósiles más recientes de esta especie encontrados y datados con certeza en Asia continental tenían unos 400 mil años. El hallazgo de dientes en dos cuevas chinas revela una capacidad de adaptación a ambientes tropicales mayor de la que se le atribuía.

Dato curioso: los últimos ejemplares conocidos de esta especie vivieron en la isla de Java hace unos 108 mil años.

Publicado el 18 de noviembre de 2026. Conoce MÁS.

BepiColombo conquista la órbita de Mercurio

Después de ocho años de viaje, la misión BepiColombo, desarrollada conjuntamente por las agencias espaciales europea y japonesa, logró entrar en órbita alrededor de Mercurio el 21 de noviembre. Pese a un fallo informático que interrumpió prematuramente el funcionamiento de sus propulsores, la nave alcanzó una órbita estable. En diciembre está prevista la separación de sus dos sondas, que estudiarán la composición, la superficie y el campo magnético del planeta.

Dato curioso: en Mercurio, un día solar dura el equivalente a 176 días terrestres, el doble que su año.

Publicado el 23 de noviembre de 2026. Conoce MÁS.

ÓRBITAS PARALELAS

Científicos logran cultivar papas en suelo lunar simulado

Investigadores de la Universidad Estatal de Oregón lograron cultivar papas en un material que reproduce el suelo lunar. Al añadir un 30% de abono orgánico producido por lombrices, las plantas alcanzaron un rendimiento comparable al de los cultivos terrestres, sin perder su valor nutricional. El hallazgo supone un avance para la producción de alimentos en futuras bases lunares.

Más información.

Chile implementa tecnología para reducir las emisiones de metano en arrozales

El Centro de Biotecnología de Sistemas de la UNAB implementa en Parral la tecnología DREAM, que combina mediciones en terreno y monitoreo satelital para verificar la reducción de emisiones de metano en arrozales, uno de los gases que más contribuyen al calentamiento global. Esto permitiría a los productores chilenos acceder al mercado de créditos de carbono, con ingresos potenciales de hasta US$3,7 millones anuales para el sector arrocero.

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LA IMAGEN DE LA SEMANA

Por Camilo Sánchez Geólogo

Exploración espacial desde casa

La exploración espacial permite que cualquier persona, sin necesidad de formación en astronomía o astrofísica, contribuya en el análisis de datos astronómicos. Desde 2019, el proyecto de ciencia ciudadana Galaxy Zoo: Clump Scout ha convocado a voluntarios para identificar cúmulos gigantes de formación estelar (clumps) en galaxias. Estas clasificaciones “humanas” permitieron que un equipo de científicos de The Open University entrenara una red neuronal especializada en detectar cúmulos estelares en una imagen (Jürgen Popp et al., 2024).

La Imagen de la Semana de Universo Paralelo contrapone dos escalas de la observación astronómica. En el panel principal se aprecia la galaxia Messier 101 (M101), obtenida por el telescopio espacial Hubble a partir de un mosaico de 51 exposiciones combinadas con datos de observatorios terrestres. Se trata de una galaxia espiral con un diámetro de 170 mil años luz, casi el doble que nuestra Vía Láctea, con al menos un billón de estrellas, en donde las más jóvenes y brillantes se agrupan en cúmulos en los espirales de la galaxia.

Al costado se muestran dos imágenes obtenidas con distintos filtros ópticos e infrarrojos por el telescopio espacial Euclid (Agencia Espacial Europea con participación de la NASA). Estas imágenes corresponden a una galaxia mucho más distante, analizada por voluntarios del proyecto Galaxy Zoo: Clump Scout II, iniciativa lanzada en 2026 con apoyo de la NASA. Sobre las imágenes de Euclid, un modelo de inteligencia artificial (IA) propone clasificaciones preliminares mediante recuadros de colores que distinguen cúmulos estelares, estrellas en primer plano, otras galaxias de fondo o el bulbo central.

Sin embargo, la IA aún comete errores frente a regiones difusas o muy tenues. Ahí el criterio de las personas audita el análisis, corrige o redibuja esas marcas para entregar retroalimentación supervisada que permite reentrenar y afinar el modelo.

Esta modalidad participativa transforma el modo en que se produce el conocimiento científico. Quienes participan sin formación académica especializada dejan de ser simples espectadores de los descubrimientos para convertirse en colaboradores reales, con un impacto verificable que incluso se traduce en coautorías.

Actualmente existen iniciativas de ciencia ciudadana en múltiples disciplinas, entre ellas, la cartera de proyectos espaciales de la NASA. El desafío pendiente está en llevar esta práctica de manera sistemática a las aulas e integrar la investigación real en la formación docente y estudiantil en todos sus niveles en plena era de la inteligencia artificial. Frente a ese escenario, participar directamente en el análisis del universo representa una oportunidad sin precedentes para aprender ciencia haciéndola desde casa.

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BREVES PARALELAS

Por Fabiola Arévalo Doctora en Física

¿Ese rayo viene por mí?

Si detectas la luz de un rayo y tienes a alguien de ciencias cerca, lo más probable es que lo escuches empezar a contar: uno, dos, tres… hasta que se escucha el trueno. Este pequeño ritual tiene una explicación física: la velocidad del sonido es de unos 340 m/s, muchísimo más lenta que la velocidad de la luz, que alcanza aproximadamente los 300.000 km/s.

Por eso, cuando vemos un relámpago, prácticamente lo estamos observando en el mismo instante en que ocurre, mientras que el sonido del trueno tarda un poco más en llegar hasta nosotros. Cada segundo que transcurre entre ambos fenómenos representa aproximadamente 340 metros de distancia. Así, si contamos cinco segundos, podemos estimar que la descarga eléctrica ocurrió a unos 1.700 metros de nosotros.

Si los segundos entre el relámpago y el trueno son cada vez menos, significa que las descargas se pueden estar acercando. Aunque, en realidad, no deberíamos esperar a que el trueno esté cerca para buscar refugio: si escuchamos uno, ya estamos lo suficientemente próximos como para tomar precauciones.

Medir es una pregunta que atraviesa muchas áreas del conocimiento y también nuestra vida cotidiana. En el musical Rent, de Jonathan Larson, se plantea una pregunta interesante: ¿cómo medir un año? ¿En tazas de café, en cuántas veces te reíste o en cuántas veces te enamoraste?

En las ciencias del espacio también existen formas poco habituales de medir. En lugar de expresar las distancias en kilómetros, utilizamos el tiempo que tarda la luz en recorrerlas. Así, un día luz parece mucho más sencillo de imaginar que miles de millones de kilómetros.

La sonda Voyager 1 alcanzó recientemente un hito: se encuentra a un día luz de distancia de la Tierra, convirtiéndose en el objeto construido por la humanidad que más lejos ha llegado. Esto significa que cualquier señal que enviemos necesitará 24 horas para alcanzarla y otras 24 para recibir una eventual respuesta. Lejos.

Quizás medir también sea preguntarnos por el alcance de nuestras acciones. Carl Sagan nos enseñó a mirar el universo con otros ojos. ¿Cómo medimos el legado de un científico: por sus publicaciones o por el amor a la ciencia o la cantidad de personas que inspiró a mirar las estrellas?

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RECOMENDACIÓN: YUJA WANG, DE PEKÍN A LEONIDA

Por Ignacio Retamal Dentista y doctor en Ciencias

Uno la imagina en la Filarmónica de Berlín. No en Leonida, la Florida de mentira de Grand Theft Auto VI, entre una radio de country y otra de rap. Pero desde el 19 de noviembre, Yuja Wang es la locutora de Symphony FM, la estación clásica del juego, y allí toca a Prokófiev y a Ravel. Un diario austriaco lo resumió en el titular: Prokófiev para la balacera, Mahler para la carrera de autos.

Nació en Pekín en 1987 y a los seis ya tocaba. En marzo de 2007, a los 20 años y estudiante del Curtis Institute, la llamaron tres días antes de un concierto: Martha Argerich había cancelado y la Sinfónica de Boston necesitaba a alguien para el Concierto n.º 1 de Tchaikovsky. Wang lo había tocado una sola vez. Hubo dos ensayos y se puede ver un fragmento del primero con Charles Dutoit.

Para partir: The Berlin Recital, grabado en vivo en Berlín en 2018 y ganador del Gramophone en 2019. Wang abre con el Preludio en sol menor de Rachmaninoff, el más conocido de un conjunto de diez preludios que el compositor compuso entre 1901 y 1903. Tiene tres tramos: una marcha, una parte central más cantable y la marcha de vuelta. Una reseña de Classical Music destacó cómo mantiene audibles las líneas paralelas justo en el centro. Dura casi cuatro minutos y basta para saber si el resto del recital es para uno solo.

Más de uno la va a escuchar por primera vez en Leonida, al volante, sin haber pisado una sala de conciertos.

Y esto es todo en esta edición de Universo Paralelo. Ya sabes, si tienes comentarios, recomendaciones, fotos, temas que aportar, puedes escribirme a universoparalelo@elmostrador.cl. Gracias por ser parte de este Universo Paralelo.

Mis agradecimientos al equipo editorial que me apoya en este proyecto: Fabiola Arévalo, Francisco Crespo, Francisca Munita, Ignacio Retamal, Camilo Sánchez y Sofía Vargas, y a todo el equipo de El Mostrador.