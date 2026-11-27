Las cifras del INE son preocupantes: el desempleo llegó a 9,8% en el trimestre julio-septiembre, su nivel más alto en cinco años, y entre las mujeres alcanza 10,5%. Pero el dato que más debería inquietarnos es otro: sólo el 53,1% de las mujeres participa del mercado laboral, frente al 70,4% de los hombres. Son 17,3 puntos de distancia que no ceden hace años y que, en buena parte, se explican por labores de cuidado que nadie remunera.

Detrás de esos números hay ingenieras, abogadas, contadoras y técnicas que un día dejaron de trabajar. Y cada vez que una mujer calificada sale del mercado laboral, el país pierde un sueldo, pero también años de inversión en educación, experiencia acumulada y capacidad de liderazgo. Es un “costo silencioso” del que no somos conscientes.

Valoro que el Estado haya reforzado su apuesta. Los $91 mil millones de “Chile Despega” en subsidios de contratación, el nuevo Subsidio Unificado al Empleo y programas como Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar son señales necesarias. Pero sería un error creer que la brecha se cierra con incentivos públicos o preparando mejor a las mujeres para buscar empleo. El problema también está dentro de las empresas.

Todavía existen oportunidades para avanzar hacia procesos de selección y promoción más equitativos, donde el desempeño y las capacidades tengan un mayor peso en las decisiones. En ocasiones, factores como la posibilidad de una futura maternidad, las pausas laborales o las responsabilidades familiares pueden influir en contrataciones y ascensos. Es importante seguir trabajando para cambiar esa percepción dentro de las organizaciones.

Desde la Red de Mujeres MBA UC proponemos actuar en tres frentes. Primero, conectar a mujeres con empresas aliadas y mentoras en cargos de primera línea, como ya hacemos con las jóvenes madres de la Fundación Soymás en su primera experiencia laboral. Segundo, acompañar toda la trayectoria y no solo el momento de buscar trabajo, con formación ejecutiva y networking estratégico que eviten la salida y abran camino al liderazgo. Y tercero, pedir a las organizaciones que revisen con honestidad sus propios procesos.

Las redes de mujeres abren puertas, comparten contactos y hacen visibles oportunidades después de una interrupción laboral. Deben ser parte del ecosistema de medidas de empleo, no un complemento decorativo.

Invertir en el desarrollo de una mujer rinde muy por encima del costo que algunas empresas todavía perciben. La pregunta ya no es si podemos permitirnos incluirlas, sino cuánto tiempo más podemos darnos el lujo de perderlas.