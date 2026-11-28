Para ser víctima de violencia de género y contar con la aprobación de la opinión pública, pareciera que hay que cumplir con ciertos requisitos. Ser una mujer de conducta intachable, tener un pasado sentimental razonablemente discreto, llorar en la medida justa, no contradecirse, no tener demasiado carácter y, por supuesto, haber tomado todas las decisiones correctas en el peor momento de la vida.

Una especie de casting para un papel que ninguna mujer quisiera interpretar.

Llevo más de quince años trabajando en televisión. He escrito guiones, dirigido contenidos, liderado equipos editoriales y dedicado parte importante de mi formación académica al estudio del género. Dos mundos que, cuando se encuentran, producen preguntas bastante incómodas. Especialmente cuando una tiene que revisar sus propias prácticas y no solamente las ajenas.

Desde ese lugar me interesa reflexionar este 25 de noviembre sobre algo que trasciende la cobertura mediática de la violencia contra las mujeres: nuestra particular forma de administrar la empatía.

Porque, aparentemente, no todas las mujeres merecemos la misma.

En 2022, una encuesta del Consejo Nacional de Televisión reveló que el 72% de las mujeres y el 67% de los hombres consultados percibían que las mujeres aparecían en las noticias principalmente en roles de víctimas.

El dato es interesante, pero lo que realmente me inquieta es la paradoja que hay detrás. Somos percibidas como víctimas con bastante frecuencia en la televisión y, sin embargo, cuando una mujer ocupa efectivamente ese lugar, pareciera que su condición necesita ser sometida a una permanente auditoría moral.

¿Era buena madre? ¿Por qué volvió con él? ¿Por qué no denunció antes? ¿Qué hacía en ese lugar? ¿Por qué está dando entrevistas? ¿Por qué se ríe si dice que está sufriendo?

Una batería de preguntas que, formuladas de determinada manera, termina desplazando el interés desde la conducta del agresor hacia el comportamiento de la mujer agredida.

En comunicación conocemos bien este fenómeno. Robert Entman, uno de los principales referentes de la teoría del framing o encuadre mediático, explica que comunicar supone seleccionar determinados aspectos de la realidad y otorgarles relevancia. Esa selección influye en cómo definimos un problema, identificamos sus causas y construimos una evaluación moral sobre él.

En palabras televisivas: importa tanto lo que ponemos en pantalla como aquello que decidimos dejar fuera.

Si dedicamos veinte minutos a discutir por qué una mujer permaneció en una relación violenta y apenas unos segundos a explicar los mecanismos de control que operaban en esa relación, no estamos simplemente distribuyendo minutos de televisión. Estamos distribuyendo responsabilidades y eso tiene consecuencias.

La criminología lleva décadas estudiando la figura de la «víctima ideal», concepto desarrollado por el criminólogo noruego Nils Christie en 1986. Se refiere a aquellas personas a quienes la sociedad concede con mayor facilidad la condición legítima de víctima.

El problema es que las mujeres reales rara vez se ajustan completamente a ese modelo… Las mujeres reales se contradicen, se enamoran de nuevo, sienten rabia, tienen sentido del humor, toman malas decisiones, pueden ser antipáticas, ambiciosas, inteligentes, extrovertidas y hasta tremendamente desagradables.

Y ninguna de esas características les resta un milímetro de su derecho a vivir sin violencia.

Sin embargo, tenemos una curiosa tendencia a confundir la simpatía con la justicia. Nos cuesta defender los derechos de alguien que no nos cae bien. Necesitamos que la mujer agredida nos resulte moralmente aceptable para concederle nuestra solidaridad.

Ahí encuentro una de las grandes contradicciones de nuestra sociedad y, por cierto, de la televisión.

Quienes trabajamos en contenidos sabemos que construir personajes facilita la comprensión de una historia. Necesitamos protagonistas, antagonistas, conflictos y giros narrativos. Es parte del oficio. Pero las personas no son personajes de un guion y la realidad no tiene ninguna obligación de ajustarse a nuestras necesidades dramáticas.

Una mujer puede ser víctima de violencia y, al mismo tiempo, tener características que nos desagradan. Puede ejercer legítimamente su derecho a denunciar sin convertirse en un referente moral para el resto de la humanidad.

Comprender esa complejidad no significa renunciar al cuestionamiento periodístico, dar por acreditada cualquier denuncia ni prescindir de la rigurosidad informativa. Significa algo mucho más elemental: distinguir entre investigar los hechos y examinar si una persona reúne los méritos suficientes para que sus derechos sean respetados.

Y aquí también quiero hacer una autocrítica.

No creo que quienes hemos estudiado género tengamos una suerte de inmunidad frente a los prejuicios. Yo también trabajo en una industria que necesita captar audiencias, generar conversación y construir relatos atractivos. Conozco la seducción de una buena polémica y la tentación de simplificar una historia para hacerla televisivamente más efectiva.

La perspectiva de género no elimina esas tensiones. Nos obliga a reconocerlas y a tomar mejores decisiones dentro de ellas.

No quiero una televisión solemne, moralizante ni desprovista de humor. Quiero una televisión suficientemente inteligente para comprender que el espectáculo no necesita convertir los derechos de las personas en un concurso de popularidad.

Este 25 de noviembre, más que preguntarnos cuántas veces hablamos de violencia contra las mujeres, quizás debiéramos preguntarnos desde qué lugar lo hacemos.

Y, sobre todo, qué ocurre con nuestra convicción cuando la mujer cuyos derechos han sido vulnerados no nos gusta.

Porque defender a las mujeres que admiramos, queremos o consideramos ejemplares es relativamente fácil. El verdadero desafío de la igualdad comienza cuando somos capaces de defender los derechos de aquellas que jamás invitaríamos a tomar un café.

Los derechos humanos no tienen casting.

Afortunadamente.