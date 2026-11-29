“Tengo cero ganas, la libido por el piso”, es una de las inquietudes que escucho en consulta de mujeres que atraviesan la perimenopausia y la menopausia. Muchas llegan preocupadas porque no saben qué les está pasando o qué les va a pasar. Cuando profundizo en cada caso, muchas veces descubro que no se trata necesariamente de una disfunción o trastorno sexual, sino de todos los cambios que su mente, su cuerpo y su vida están atravesando.

“¿Quiere decir que ahora se cerró el parque de diversiones?”, esta pregunta de una paciente refleja uno de los principales mitos sobre esta etapa: que la sexualidad se acaba, que el placer se termina y que ya no hay espacio para lo novedoso, lo espontáneo y el juego. Pero no tiene por qué ser así.

Durante la transición a la menopausia disminuyen los niveles hormonales, tanto de estrógenos y progesterona como de andrógenos, entre ellos la testosterona. Esto trae aparejados cambios físicos y psicosocioemocionales que pueden afectar la vida sexual. Las alteraciones en la composición corporal, los bochornos, los trastornos del sueño y el cansancio extremo impactan en la autoimagen, la autopercepción y el estado de ánimo.

Además, los cambios hormonales pueden producir una disminución del deseo espontáneo y dificultades para alcanzar la excitación. A esto se suman las alteraciones genitales asociadas a la disminución de estrógenos, que pueden provocar sequedad vaginal, molestias o dolor durante las relaciones sexuales, llevando muchas veces a evitarlas.

Afortunadamente, contamos con una amplia variedad de tratamientos que podemos adecuar a las necesidades y preferencias de cada paciente. Sin embargo, frente a problemas o malestar en cualquiera de las fases de la respuesta sexual, es importante una evaluación especializada que permita identificar si existe un trastorno y si requiere, además, terapia sexual.

Frecuentemente las preocupaciones sobre el deseo también surgen de la comparación con etapas anteriores o de ideales de sexualidad que no son reales ni sostenibles en el tiempo. Creo que una de las principales barreras es que las mujeres tenemos negado el derecho a una sexualidad plena en todos sus aspectos.

Desde niñas, muchas veces se nos enseñó a no mirarnos ni tocarnos, a no preguntar, a estar calladas y a mostrarnos siempre sonrientes y perfectas. Es momento de darnos permiso, derribar estos mitos y tabúes y darle lugar al placer sin culpas.

Me gustaría hacer un llamado a la reflexión. ¿Para qué tenemos encuentros sexuales? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo “normal”? ¿A qué llamamos encuentro sexual? ¿Al coito? ¿Pretendemos tener el sexo que teníamos a los veinte años?

Dejemos de compararnos y de buscar un ideal. Volvamos a las bases del encuentro íntimo con una misma y con un otro, a la posibilidad de autoconocernos y de conectar con nosotras mismas y con nuestros vínculos.