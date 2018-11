Kendrick Lamar: Ganador del premio Pulitzer es cabeza de cartel de Lollapalooza 2019

En primer lugar, tras años de espera, Kendrick Lamar llegará por primera vez a Chile para ofrecer un show que revisará toda su carrera y que celebra su más reciente álbum, el aclamado “Damn” de 2017. Su obra lo ha catapultado como el artista de mayor impacto global en los últimos años, traspasando barreras y alcanzando una alta significancia social en EEUU e incluso ganando un premio Pulitzer por “Damn”.

Otro hito lo marca el regreso de Arctic Monkeys, uno de los nombres más importantes en la segunda edición de Lolla Chile en 2012, y que hoy retorna al festival consolidado como la última gran referencia global del rock británico y con su asombroso disco “Tranquility Hotel Base & Casino”.

Tres años después de su excitante primera vez, Twenty One Pilots vuelve al festival, esta vez convertido en uno de los conjuntos más convocantes de su generación. También aterrizan en Chile con novedades en su discografía: “Trench”, su quinto disco de estudio, llegó a plataformas hace poco más de un mes.

Con 30 años de carrera a cuestas, Lenny Kravitz llenará de colores el Parque O'Higgins a través de su imperecedera mezcla de rock, funk y soul. Así es como ha dejado clásicos como “Again”, “Fly Away” y “Always on the Run”, o sus recientes éxitos “Low” y “The Chamber”.

Si de nuevos nombres se trata, Post Malone es una de las cartas ineludibles. Figura del trap actual, es de seguro uno de los fenómeno globales más recientes surgidos de la la industria musical y se convirtió en la cara de la era moderna de la música urbana.

Poniendo un tono más elegante y sentido, Sam Smith confirma también su llegada a Chile por la vía de Lollapalooza. El británico tendrá la oportunidad de lucir su álbum “The Thrill Of It All” de 2017, después del bombástico éxito de “In the Lonely Hour” de 2014.

Quienes no quisieron esperar para repetirse el plato son The 1975, a sólo dos años de su debut en el país. Y Macklemore, el rapero detrás de los hits “Thrift Shop” y “Can’t Hold Us”, aterriza por fin en el país.

La electrónica tendrá una amplia representación en el festival, y dos de sus íconos modernos traen su espectáculo a Lolla. El holandés Tiësto y el norteamericano Steve Aoki prometen no pasar desapercibidos con sus explosivas puestas en escena.

De la nueva guardia de la electrónica la expectativa se centrará sobre los belgas Dimitri Vegas & Like Mike, el demandado debut de Years & Years y la segunda venida de Odesza, tras un estimulante estreno en 2016.

Interpol retorna a Lollapalooza después de su paso en 2015, y será luciendo su elogiado nuevo trabajo Marauder. Y con gran entusiasmo otro número de guitarras viene a mostrar las credenciales que los han convertido en la fiebre del momento: Greta Van Fleet. Mayor decibelaje y furia ofrecerá Bring Me The Horizon, una de las sorpresas en esta alineación.

St Vincent, el alter ego musical de Anne Clark, volverá a impactarnos en vivo, tal como lo hiciera en 2015. Snow Patrol, en cambio, ofrecerá su primera expedición al mundo de Lolla Chile amparados de una fanaticada que los acompaña por ya casi dos décadas. Foals también sabe de la fidelidad del público chileno y regresa para estrechar ese lazo.

Ziggy Marley trae a cuesta toda una estirpe en el reggae que lo transforma en un imperdible de esta edición del festival. No será el único representante del género, ya que el insigne Protoje y los españoles de Green Valley también serán parte de Lolla 2019. Y si hablamos de linaje y sangre ligada a la historia, Sean Kuti no pasará desapercibido con su música en el Parque O’Higgins.

La esencia latina también marcará profusa presencia con actos dispuestos a tomar Lollapalooza por sorpresa. Vicentico, figura elemental del rock latinoamericano de las últimas tres décadas tanto al frente de los Fabulosos Cadillacs como con una brillante carrera solista, y el colombiano Juanes son dos de los más llamativos convocados a esta edición del festival. Y Caetano Veloso, probablemente uno de los mayores tesoros vivientes de la música latinoamericana, también formará parte de Lolla 2019.

Si no fuese suficiente, Rosalía, la sensación española, promete ser uno de los grandes hitos de esta fiesta. Mismo caso para la extraordinaria Jorja Smith y el indescriptible Portugal.The Man.

Chilenos en Lollapalooza

Por el lado de la delegación nacional, Américo - uno de los últimos íconos de la música chilena - promete hacer historia en Lolla 2019 con un repertorio que incluye himnos generacionales con los que confía fijar su nombre en el último escenario que le queda por conquistar en Chile. Francisca Valenzuela vuelve después de 5 años al festival, esta vez instalada como la reina del pop chileno y ad portas de editar su cuarto disco de estudio.

La diversidad será el sello de los dueños de casa, destacando el excelente momento Gepe, la categoría internacional de Ana Tijoux, el descontrol de La Floripondio y la fiesta que siempre lidera Joe Vasconcellos. A ellos se suman Ases Falsos, Adelaida, Drefquila, Gianluca, Rubio, Newen Afrobeat, Tomasa del Real y Pillanes, entre otros.

Además de los shows en vivo, repartidos en siete escenarios que cubren gran parte del Parque, Lolla seguirá expandiendo su aporte a la comunidad con expresiones culturales, cuidado con el medio ambiente e integración para fanáticos en distintas situaciones de discapacidad para que todos se sientan parte y bienvenidos en el festival.