Residente arremete contra Kendrick Lamar y Childish Gambino: “viven en su mundito en donde ellos se creen el centro”

El rapero y compositor René Pérez, más conocido por su nombre artístico Residente, destaca incorporar un discurso crítico en sus composiciones, y en esta ocasión, reveló su descontento ante la sobrevaloración que reciben los músicos estadounidenses como Kendrick Lamar y Childish Gambino, asegurando que “viven en su mundito donde ellos creen que son el centro del mundo”.

Durante la entrevista en UMOTv, el puertoriqueño manifestó su oposición al premio Pulitzer de Música el 2018 que recibió el cantante y productor discográfico, Kendrick Lamar, el “nuevo rey del hip-hop”.

“Si el disco que yo hice viajando por once países del mundo lo hubiese hecho Kendrick, se la estuviesen mamando hasta el sol de hoy, y no le hubiesen dado un Pulitzer, sino siete”.

“This is america” de Childish Gambino

En la entrevista también se refirió a la atención mediática que recibió el trabajo del actor y músico, Donald McKinley Glover, conocido como Childish Gambino, quien revolucionó las redes sociales y plataformas audiovisuales con el videoclip “This is america”. Al respecto, Residente expresó que: “Si This is america fuera mío sería mucho más abarcador que ese y mucho más fuerte porque no es solamente lo que pasa en Estados Unidos, en Latinoamérica pasan cosas bien jodidas”.

Según el criterio de Residente, el video nominado a los premios Grammy como Mejor Grabación, Canción del año y Mejor video musical, “es una manera asquerosa de sacar del mapa a todo un continente… Se refieren a Estados Unidos como América porque no tienen esa mentalidad inclusiva de entender que hay un continente latinoamericano que también es parte de América”.

Llorar en el país más rico del mundo

Al igual que Residente, la música de Kendrick Lamar y Childish Gambino también está cargada de contenido político y críticas a las injusticias sociales, discriminación, entre otras problemáticas propias de su país. Sin embargo, el puertoriqueño afirma que “ellos todo el tiempo vienen con el lloriqueo de sus necesidades, pero no se dan cuenta que vienen del país más rico del mundo, y la clase baja de ellos es como la clase media en Latinoamérica”.

Finalmente, el ex vocalista de Calle 13 fue enfático en afirmar que “no se trata de competir por quién está más jodido; yo entiendo tu lucha, pero no quiere decir que no puedo ser crítico contigo”.