Dos estrellas bajo un mismo cielo: charlas masivas de José Maza y María Teresa Ruiz en Las Condes

Dos estrellas bajo un mismo cielo: charlas masivas de José Maza y María Teresa Ruiz

En Anfiteatro Centro Cultural Las Condes, Apoquindo 6570. Metro Manquehue.

Charla José Maza. Miércoles 9 de enero, 20:30 horas.

Charla María Teresa Ruiz. Miércoles 16 de enero, 20:30 horas.

Precios:$ 6.000 cada charla / $ 4.000 Tarjeta Vecino Las Condes.

Más información en lascondes.cl.

José Maza y María Teresa Ruiz, probablemente los dos astrónomos vivos más famosos y queridos de Chile dictarán sendas charlas masivas en la Corporación Cultural de las Condes, los días 9 y 16 de enero, a las 20:30 horas. Las jornadas incluirán sesiones de observación del cielo con telescopios portátiles.

Ambos académicos del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y Premios Nacionales de Ciencias Exactas buscarán que cientos de personas se lleven un poco de astronomía a sus hogares “Somos la capital de la astronomía del mundo, tenemos los mejores observatorios del planetas, y por ello es clave que los ciudadanos sepan el tesoro que tenemos sobre nuestras cabezas” así lo explica el mediático profesor José Maza.

“Para mi siempre es un agrado contarle a la gente lo maravilloso de buscar respuestas en el cosmos. Yo me enamoré del cielo hace muchos años atrás, ojalá que muchos y muchas luego de nuestras charlas puedan ver el cielo con otros ojos”, explica la Doctora María Teresa Ruiz, quien el año 2017 obtuviera el Premio Loreal Unesco For Woman in Science, categoría Ciencia Exactas en representación del continente sudamericano.

Desde Marte hasta las estrellas

El primero en dictar su charla será el profesor José Maza “El cuarto planeta en lejanía del Sol, es un lugar fascinante y aunque muchos no lo sepan todavía… es para donde varios harán sus maletas en las próximas décadas. De eso mucho más hablaré en Marte la Próxima Frontera”, explica el académico y Jefe de Comunicaciones del Centro de Astrofísica CATA.

La siguiente charla será Hijos de las Estrellas “En esta presentación buscaré recorrer la historia del universo, desde sus comienzo hasta cuando se crean los elementos complejos que terminan formando nuestros átomos”, explica la Doctora María Teresa Ruiz, quien es también académica del Departamento de Astronomía FCFM de la Universidad de Chile.

El ciclo se realiza gracias a la alianza entre las Corporación Cultural de las Condes y el Centro de Excelencia de Astrofísica y Tecnologías Afines CATA. “Además llevaremos telescopios ópticos que nos permitirán ver el cielo nocturno de la ciudad de Santiago, esperamos que estén disponible algunas estrellas y galaxias en la esfera celeste, sin duda será algo especial” así lo afirma Roberto Antezana, astrofotógrafo del Departamento de Astronomía.

Las charlas se realizarán al aire libre, en el Anfiteatro de la Corporación Cultural de las Condes (Apoquindo 6570, a pasos del Metro Manquehue) y son aptas para todo público. Las entradas se pueden comprar vía web directo en las boleterías de la Corporación.