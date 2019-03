Francisca Valenzuela actuará en vivo en homenaje a Yoko Ono en Los Angeles

El homenaje a la artista Yoko Ono se realizará el viernes 22 de marzo en el Walt Disney Concert Hall de Los Angeles. La celebración también incluye a la reciente ganadora del Grammy, St Vincent; la Marisoul, vocalista de La Santa Cecilia, y la cantante del grupo Garbage, Shirley Manson, entre otras.

Acerca de la motivación para ser parte de este evento, Francisca Valenzuela comenta: “Yoko Ono me ha inspirado a ser una artista auténtica, a desarrollar y mostrar el arte que yo quiero hacer. Y también a explorar diferentes facetas e inquietudes artísticas y desarrollar una carrera multifacética que pueda unir intereses como las artes visuales, la música y el activismo. Me inspira que siempre está creando desde un lugar con un sentido político, pero que incluye humor y una propuesta estética”.

Seis décadas de carrera

“Breathewatchlistentouch: The Work and Music of Yoko Ono” festeja más de seis décadas de carrera de la artista japonesa. En la ocasión, un grupo de mujeres de múltiples disciplinas interpretará piezas de su arte y de su música. Además de las ya mencionadas también estarán la activista y música electrónica, Madame Gandhi, la ex - integrante del grupo Dirty Projectors, Amber Coffman y la artista visual y coreógrafa, Nina McNeely. Por su parte, Francisca Valenzuela estará a cargo de interpretar dos canciones de Yoko Ono.

La agenda de conciertos de la cantante chilena se reactivará este domingo 17 de marzo con su show en el festival REC – Rock en Conce. Francisca Valenzuela actuará en el bloque estelar que comienza a las 18:40 horas y que también incluye a Babasónicos y The Cardigans. Y una semana después de su participación en el homenaje a Yoko Ono, el viernes 29 estará por tercera vez en Lollapalooza Chile.