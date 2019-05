Presentación libro ¿Por qué ha fracasado el liberalismo? de Patrick Deneen en Universidad Católica

Presentación libro ¿Por qué ha fracasado el liberalismo? de Patrick Deneen

Casa Central UC, Alameda 340. Metro Universidad Católica.

Lunes 3 de junio, 12:50 horas

Entrada liberada.

La obra será presentada el lunes 3 a las 12:50 horas en la Casa Central de la PUC, con la presencia del destacado autor, Patrick Deneen, quien visitará nuestro país entre el 3 y 7 de junio invitado por IdeaPaís y el IES. El libro será comentado por un panel que integrarán los diputados Diego Schalper, Jaime Bellolio y Gloria de la Fuente, Pdta. de Chile 21, en el Aula Magna José Manuel Irarrázaval.

Deneen es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Notre Dame (Indiana, USA), donde se incorporó después dictar cátedras en Georgetown y Princeton. Irlandés de origen, es un reconocido experto en la obra de Alexis de Tocqueville. Es autor de numerosos libros, entre ellos, ¿Por qué ha fracasado el liberalismo? (2018), recomendado por Barack Obama con estas palabras: “En un momento de creciente desigualdad, cambios acelerados y progresiva desilusión con el orden democrático liberal que hemos conocido durante los últimos siglos, este libro me parece estimulante”.

Medios influyentes como The New York Times o The Economist han puesto a Deneen en el centro de este debate. Escrito antes de la victoria de Trump, o del Brexit, el libro señala los síntomas de una crisis del orden liberal, que podría resultar en alternativas peligrosas. “El liberalismo ha fracasado… porque ha triunfado. Por eso, la solución a los males de nuestro tiempo no está en más liberalismo”, dice el autor. En él aborda los problemas de la democracia liberal, pero también la crisis de las humanidades, el vigente paradigma tecnocrático, los retos de una economía injusta, entre otros.

Otras actividades abiertas:

Martes 4 de junio

18:45 Lecturas de Fondo IES: “El liberalismo y El federalista”. Pablo Ortúzar junto a Patrick Deneen abordarán la relación que existe entre el fracaso del liberalismo planteado por Deneen en su obra, y “El Federalista”, texto fundacional de la constitución de Estados Unidos.

Jueves 6 de junio

18:45 Foro IP: “Estado, mercado y comunidades locales”. Conversación entre Patrick Deneen y Matías Petersen sobre el rol que juegan las comunidades locales en un desarrollo económico basado en la subsidiariedad y solidaridad.

Interesados pueden inscribirse a través de este formulario: docs.google.com/