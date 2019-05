“No cachan nada de la realidad de la educación en el país”: el rechazo categórico de José Maza a los cambios curriculares

No podía quedar ajeno. El Premio Nacional de Ciencias Exactas, José Maza, quien se ha convertido en un referente para el país en materia intelectual se refirió en duros términos a la polémica decisión del Consejo Nacional de Educación de eliminar las asignaturas de historia y educación física como ramos obligatorios para los alumnos de tercero y cuarto año medio.

“Yo no sé si el Mineduc está muy contaminado, porque la contaminación en la calle Alameda con Teatinos (donde se encuentra el ministerio) es muy grande y tal vez los cerebros se echan a perder, porque ellos están en el quinto piso y no cachan nada de la realidad de la educación en el país”, sostuvo el académico a El Mercurio de Antofagasta.

“Yo he alegado que la ciencia es parte de la cultura que deben tener todos los niños de Chile en sus ramos el siglo XXI. Pero no lo están, y ahora resulta que no incluyen historia como materia obligatoria en tercero y cuarto", agregó.

"¿Qué modelo de país tiene en la cabeza la gente del Mineduc o de la Comisión Nacional de Educación que ahora nos dejan sin ciencia y sin historia?”, planteó.

Por último, Maza aprovechó la instancia para recalcar que hay materias importantes que se deben saber. “La ciencia, por ejemplo, alguien que vaya a ser artista tiene que tomar ciencia, porque es la última oportunidad de meter algunos conocimientos científicos en su cabeza. O el que quiera ser ingeniero tiene que saber de historia, o al menos manejar algunos conceptos básicos, porque en ingeniería no se las enseñarán”, explicó.