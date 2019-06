Megadeth cancela su presentación SGL por diagnostico de cancer de garganta de su líder Dave Mustaine

Lo productor a cargo de Santiago Gets Louder informó que Megadeth, no formará parte del cartel del evento, esto debido a que su líder Dave Mustaine ha sido diagnosticado con cáncer de garganta. Mientras recibe tratamiento, todos los shows programados para este 2019, han sido cancelados.

"Me han diagnosticado cáncer de garganta"

A continuación declaración íntegra de Dave Mustaine publicada en sus redes oficiales.

Me han diagnosticado cáncer de garganta. Claramente, es algo que debe respetarse y enfrentarse de frente, antes he enfrentado obstáculos. Estoy trabajando en estrecha colaboración con mis médicos y hemos trazado un plan de tratamiento que consideran que tiene una tasa de éxito del 90%. El tratamiento ya ha comenzado. Desafortunadamente, esto requiere que cancelemos la mayoría de los shows este año. Megacruise 2019 ocurrirá, y la banda será parte de ella de alguna forma. Toda la información actualizada estará en megadeth.com a medida que la obtengamos. Megadeth volverá a la carretera lo antes posible. Mientras tanto, Kiko, David, Dirk y yo estamos en el estudio, trabajando en el sucesor de Dystopia, no puedo esperar a que todos lo escuchen ya. Estoy muy agradecido de todo mi equipo: familiares, médicos, miembros de la banda, entrenadores y más. Los mantendré informados.

Los veo pronto, Dave Mustaine

Devolución pago de tickets

Sobre el ticket:

Las personas que quieran solicitar su devolución total del ticket desde el 17 de junio hasta el 17 de julio en Ticketpluss, enviando los datos de compra en el siguiente formulario https://forms.gle/DXPEtUiaW2Ag7Eu3A.Luego de 30 días de ingresar la solicitud recibirá el monto correspondiente a su compra.

I.- Pago con tarjeta de crédito, independiente del medio recaudador del dinero, la devolución se realizará directamente a la tarjeta de crédito con la que se realizó el pago. En los términos y condiciones de Ticketplus se especifica que se hará única y exclusivamente a la cuenta asociada a esa tarjeta de crédito, no a otra cuenta ni banco.

II.- Pago con tarjeta de débito, a través de Mercadopago Débito, la devolución no se puede realizar a una cuenta bancaria directamente, sino que se reversa el cobro hacia el ente recaudador (Mercadopago) y desde la plataforma de se podrá solicitar la devolución del dinero con el usuario registrado en esa plataforma. Si se desconoce el usuario registrado, luego de los 30 días de plazo de devolución se debe escribir a devoluciones@ticketplus.cl para solicitar que informen ese dato.

III.- Pago con tarjeta de débito, transferencia electrónica o pagó a través de Servifácil o Multicaja, se debe informar los datos de una cuenta bancaria para la transferencia de dinero. La devolución se realizará en 30 días.

IV.- Compra presencial en Hard Rock Café, escribir a devoluciones@ticketplus.cl, desde ese correo de contacto se indicará cómo proceder con la devolución.