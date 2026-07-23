El “after” de $100 millones: Gobierno busca cobrar rescate a extraviados en el Cajón del Maipo

Una fiesta en plena alerta meteorológica podría terminar con una cuenta millonaria. La Delegación Presidencial Metropolitana ofició este jueves al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para determinar si es posible recuperar los recursos públicos gastados en el rescate de las tres personas que permanecieron seis días aisladas en las Termas de Colina, en el Cajón del Maipo.

El operativo habría superado los $100 millones, según la estimación de la Dirección de Seguridad Pública de San José de Maipo. La búsqueda movilizó un helicóptero, personal del GOPE de Carabineros, efectivos del Ejército, Bomberos, SAMU y funcionarios municipales, todo mientras la zona era golpeada por intensas nevazones.

“Todo fue por una imprudencia, por no respetar las restricciones que mantenía la autoridad”, afirmó el director de Seguridad Pública municipal, Felipe Armijo, quien advirtió que el cálculo todavía no es definitivo.

“Al parecer, de jarana”

El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, endureció el tono y acusó a los involucrados de actuar de forma “totalmente irresponsable y temeraria”, pese a las advertencias de Meteorología, Senapred y la prohibición de avanzar más allá del retén San Gabriel.

Según Codina, el grupo se encontraba “al parecer, de jarana” y uno de sus integrantes, Manuel Orellana, pretendió realizar un “after” en las termas sin considerar el temporal ni el riesgo al que serían expuestos quienes debían acudir en su auxilio.

“Esa persona deberá hacerse responsable, al menos, de los costos del rescate”, sostuvo. El oficio busca establecer si existe daño patrimonial y si el Estado cuenta con herramientas para perseguir judicialmente el reembolso de los gastos. Por ahora, el CDE únicamente deberá estudiar los antecedentes: no existe todavía una acción legal ni una sanción decretada contra los rescatados.

El episodio también reactivó la discusión de un proyecto que se encuentra en segundo trámite constitucional y que pretende sancionar a quienes, por negligencia grave durante actividades de excursionismo, senderismo o montañismo, obliguen a desplegar operaciones de búsqueda y rescate.

La iniciativa contempla multas de entre 1 y 10 UTM —hasta cerca de $690 mil—, una cifra muy inferior al costo estimado de la operación realizada en el Cajón del Maipo. Su autor, el diputado republicano Cristián Araya, pidió al Senado reactivar la tramitación y al Gobierno otorgarle discusión inmediata.

“Presenté el proyecto para que los imprudentes paguen”, señaló Araya, quien acusó que los involucrados salieron “de carrete” pese a la alerta de temporal.

De carrete, subieron en auto robado y con alerta de temporal. El rescate en el Cajón del Maipo nos costó millones a todos los chilenos por pura negligencia.

Presenté el proyecto (Boletín N° 17.347-22) para que los imprudentes paguen. El Senado debe activar el proyecto y el… pic.twitter.com/LgdI0hLZoa — 🇨🇱 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐀́𝐍 𝐀𝐑𝐀𝐘𝐀 – DIPUTADO (@cristian_arayal) July 22, 2026



Codina fue más allá y planteó que el Congreso también debería endurecer las penas cuando la conducta de una persona imprudente termine provocando la muerte de un rescatista. “No podemos estar lamentándonos en un tiempo más de que personas como este personaje, por sus acciones irresponsables, terminen costando la vida de funcionarios”, afirmó.

El rescate terminó con los tres extraviados a salvo. La discusión que comienza ahora es quién debe pagar la factura de una aventura que ignoró todas las advertencias y obligó al Estado a movilizar recursos millonarios.