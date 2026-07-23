La fragmentación y ausencia de política que marcaron la tramitación de la megarreforma

En un nuevo programa de La Semana Política de El Mostrador, la exconcejala de Las Condes y máster en Políticas Sociales, Isidora Alcalde, junto a la cientista política del Instituto Libertad, Catalina Riquelme, analizaron el escenario que enfrenta el gobierno luego de que el Senado -ante solicitud del Ejecutivo- aplazara la votación del informe de la comisión mixta que buscaba resolver el último nudo de la megarreforma económica: el mecanismo de compensación para las municipalidades por la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda.

Al respecto, Riquelme señaló que “lo que no puede pasar es que los municipios se queden sin los recursos. Ahora, la forma y el mecanismo sobre cómo se desarrolla esta compensación es algo que se puede trabajar mejor, de todas maneras, pero también Chile es un país que se caracteriza por ser en términos del desarrollo de políticas públicas más procedimental”.

“Se recuperan recursos para los municipios eso, por un lado, creo que es algo bastante positivo, (…) pero respecto al mecanismo de compensación yo creo que claramente lo que pasó ayer es una muestra de que no podemos legislar con tanta premura, porque también ese tipo de decisiones impactan a las personas”, agregó.

Por su parte, Alcalde calificó como un “bochorno” para el gobierno el haber tenido que suspender la votación en la sala del Senado. “Esta semana vivimos una catástrofe nacional, muchos parlamentarios pidieron que se adelantara la semana distrital precisamente para poder estar en los territorios y ayudar a los alcaldes y alcaldesas que estaban superados con la catástrofe. Entonces, en ese escenario el gobierno decide seguir adelante con la semana legislativa porque a toda costa quería aprobar su megarreforma y pudimos ver ayer en la noche que no salió adelante con el tema específico de las contribuciones porque no tenían los votos”, criticó.

“Me parece importante hacer un análisis político de lo que significa eso para el Ejecutivo, creo que el ministro Quiroz ha intencionado permanentemente un avance sin escuchar mucho las diferencias y quedó demostrado se necesita más política. Es un llamado de alerta al gobierno”, añadió.

Respecto a los requerimientos que la oposición ingresó al Tribunal Constitucional para impugnar normas de la ley miscelánea, la investigadora del Instituto Libertad señaló que es un hecho “sintomático de la fragmentación que tenemos en nuestro sistema político y una alta polarización donde las diferencias ideológicas tienen que marcarse en algún punto”.

“Como hoy día la oposición no tiene los votos necesarios para proponer indicaciones y que probablemente esas indicaciones sean consideradas en la magnitud que quisieran, tienen que buscar algún mecanismo donde ellos puedan poner sus puntos sobre la mesa y básicamente eso es lo que están haciendo en el TC”, subrayó Riquelme.

Desde la vereda contraria, la exconcejala de Las Condes dijo que efectivamente es una realidad que hoy día la oposición tiene minoría en el Congreso y la va a tener todo este periodo. “Frente a eso yo creo que siempre hay que usar los mecanismos institucionales que tenemos para poder frenar temas que nos parecen retrocesos importantes”, señaló.

“Por otro lado, tenemos a un ministro Quiroz que efectivamente ha hecho muy poco de política hoy día. Es una persona muy convencida de sus ideas y no ha entendido cómo funcionan los acuerdos. En ese sentido, me parece que es fundamental también que el gobierno tome una postura de diálogo y no de un veto permanente”, agregó Alcalde.

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