Destacados intelectuales de Argentina, España y Kenia serán parte de encuentro internacional de U. de Chile

Un encuentro internacional reunirá en Chile a la intelectual argentina Beatriz Sarlo, el académico español Jacques Lezra y el candidato al Nobel de Literatura keniano Ngũgĩ Wa Thiong’o.

El evento es organizado por el Centro Interdisciplinario de Estudios en Filosofía, Artes y Humanidades (CIEFAH) de la Universidad de Chile en el marco del encuentro internacional “Desafíos de la traducción. Problemas teóricos, densidades prácticas: violencia, memoria y lo intraducible”, que se realizará entre el 15 y 26 de julio en Santiago.

El director del CIEFAH, Pablo Oyarzún, explicó que este espacio de encuentro “abordará la traducción como un modelo para pensar asuntos acuciantes de la sociedad contemporánea, como la memoria, interculturalidad, migraciones, minorías, inclusividad y exclusión, discriminación y perspectivas epistemológicas, éticas, políticas y utópicas, a partir de experiencias y materiales concretos en que se expresan esas cuestiones”.

Enfoque interdisciplinario

La reunión está pensada a partir de un enfoque interdisciplinario que articula perspectivas filosóficas, literarias y artísticas, para contribuir al estado del arte de los estudios de traducción, pero también con el objetivo de ampliar el modelo de traducción, y así explorar y replantear preguntas duraderas en el campo de la epistemología, la ética, la historia y la política.

Este encuentro contará con sesiones de trabajo privadas, donde los invitados podrán discutir y desarrollar estrategias de investigación, prácticas, e intercambio académico, articuladas sobre la base de un concepto multidimensional de traducción con implicaciones poéticas y especulativas.

Los resultados de las sesiones estarán disponibles en línea, a través de la publicación de un libro y material audiovisual editado sobre las sesiones de trabajo.

Charlas magistrales

Asimismo, se realizarán tres charlas magistrales abiertas a todo público, con entrada liberada y sin inscripción previa:

El jueves 18 de julio a las 19:00 horas, en el Museo Nacional de Bellas Artes(Salón Blanco), será el turno de la charla “Traducir el margen”, que realizará la ensayista y periodista argentina Beatriz Sarlo, cuyos trabajos abarcan temas como la cultura urbana y popular y la historia literaria y la crítica.

El martes 23 de julio,Jacques Lezra, profesor de estudios hispánicos en la Universidad de California en Riverside, se presentará al público con “El tipo español: Derrida, Borges, intraducibilidad”, en el Salón Blanco del Museo Nacional de Bellas Artes (19.00 horas).

El cierre de las charlas públicas estará a cargo de Ngũgĩ Wa Thiong’o, uno de los representantes más reconocidos del Realismo Mágico Africano y candidato al Premio Nobel de Literatura. El novelista, editor, periodista, profesor universitario y activista social de vasta trayectoria, brindará la charla “The Power of Translation: bridging the gulf between cultures”, en la Sala Eloísa Díaz, de la Casa Central de la Universidad de Chile, el jueves 25 de julio a las 19.00 horas.

La iniciativa es organizada por una asociación de cuatro centros compuestos por el Centro Interdisciplinario de Estudios en Filosofía, Artes y Humanidades CIEFAH de la Universidad de Chile; UCI Humanities Commons (Universidad de California Irvine, Estados Unidos); Centre for Humanities Research (Universidad de Western Cape, Sudáfrica) y Oxford Comparative Criticism and Translation at The Oxford Research Centre in the Humanities (Universidad de Oxford, Reino Unido).