Chilena Lorenza Izzo sobre su personaje en película de Tarantino: “fue creado para reflejar a las divas europeas de los años 60”

"Francesca Cappuci es una mujer deliciosa de interpretar", dice en entrevista la única latina en un elenco lleno de estrellas como Brad Pitt, Al Pacino y Margot Robbie, entre otros.

La actriz de 29 años asegura que el papel que se podrá ver en los cines a partir del próximo viernes es una de esas mujeres que "llaman la atención en cuanto llegan a un lugar y su energía se toma todo el espacio".

Francesca Cappuci

Cappuci es la esposa de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), cuyo mejor amigo es su doble de acción Cliff Booth (Brad Pitt). La cinta recrea la meca del cine entre 1967 y 1969 a través de la amistad de los personajes masculinos.

"No es alguien de la vida real, sino un personaje creado para reflejar a las divas europeas que llegaron a Hollywood en los 60", explica la chilena.

Pero, en su opinión, esa actriz italiana que "disfruta la vida al máximo" tiene las características de los personajes femeninos del director de "Pulp Fiction" y la saga "Kill Bill", "fuertes y que ofrecen una visión de una mujer poco tradicional".

Desde ese punto de vista, la propia actriz podría ser también un personaje de Tarantino. De haberse quedado en su país natal, su carrera habría sido más tradicional.

Sin embargo, escogió el empedrado camino de una actriz latina en Hollywood, tras participar en cintas como "Qué pena tu boda" y "Qué pena tu vida".

Su internacionalización fue en 2012 con "Aftershock", producida por el también actor y guionista Eli Roth, quien fue su marido durante cuatro años.

Cambios sociales de los años 60

Ya asentada en Los Ángeles, protagonizó las películas de terror "The Green Inferno", "Knock Knock" y "The House With Clocks In Its Walls".

"La gente que está acostumbrada a verme en el género de terror se va a sorprender con Francesca", admite Izzo. "Fue maravilloso poder adentrarme en esa era tan poderosa en Hollywood, desde la parte superficial de la moda y el maquillaje, hasta la manera en la que las mujeres se abrían sus espacios".

Para Izzo, una de las cosas que más le llamó la atención del proyecto fue "la forma en la que Quentin profundizó en todos los cambios sociales que se gestaron en esa época y los vistió con música e imágenes icónicas".

La actriz define la experiencia de trabajar con dos de los grandes "monstruos" del cine como DiCaprio y Pitt como "una de las más fáciles" de su carrera.

"Lo más complicado fue lidiar con los nervios y las expectativas, pero una vez en el set todo fue sencillo. Son actores muy profesionales, muy preparados", explica.

Trabajar con Tarantino

Para hablar de Tarantino usa palabras como "mago" y "magistral" a la vez que presenta al director como un hombre siempre abierto a revisar su obra.

"El rol de Francesca estaba perfectamente definido en el guión. Redondito y listo para meterse en él, pero Quentin de repente me veía haciendo un gesto y me decía 'eso lo tiene que hacer Francesca'. Fue un lujo y un aprendizaje importante trabajar con él", asegura.

Al final, su personaje "quedó como un homenaje a las divas europeas del Hollywood de los 60 y 70 y las divas de mi familia", reconoce.

Sin embargo, Izzo rechaza que "Once Upon a Time in Hollywood" represente un parteaguas en su carrera. "Obviamente no voy a minimizar lo que es estar en una película así, pero yo llevo muchos años preparándome y trabajando. Es algo importante, pero no va a cambiar mi camino".

Esa trayectoria incluye también trabajar detrás de las cámaras, y el próximo año se estrenará "Women Is Losers", dirigida por Lissette Feliciano, la primera película en la que fungió como productora y que también protagonizó.

Además, ha comenzado a explorar otros géneros. Ya filmó una comedia para los estudios Amazon, todavía sin título y dirigida por la mexicana Catalina Aguilar Mastretta.

Eso, sin abandonar el terror. Su nuevo proyecto es la serie de televisión creada por John Logan "Penny Dreadful: City of Angels", en la que actúan además Natalie Dormer ("Game of Thrones") y la mexicana Adriana Barraza ("Babel").