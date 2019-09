Café del Futuro: ¿Existe la realidad? en Bar Quinto Cheer

Café del Futuro: ¿Existe la realidad?

En Bar Quinto Cheers, Bustamante 104. Metro Parque Bustamante.

Jueves 26 de septiembre | 19:30 horas.

Inscripciones gratuitas en encuentrosdelfuturo.

Más de alguna vez hemos tenido un sueño que parece real, aunque en el fondo sabemos que es producto de nuestra imaginación. “¡Pero si lo sentí!” decimos como principal argumento para explicar la experiencia.

Pero entonces, ¿qué es la realidad? La verdad es que aún no lo sabemos. Este cuestionamiento ha inquietado por siglos a físicos, biólogos, neurocientíficos, psicólogos, sociólogos, filósofos y un largo etcétera de especialistas, quienes no solo han sido incapaces de dar con una definición específica, sino que, además, han añadido nuevas y retóricas dudas a la discusión ¿Existe la realidad? ¿Es externa a nosotros? ¿Somos capaces de percibirla? ¿Existe algo irreal?

De esto conversaremos en el próximo Café del Futuro junto a los panelistas Rocío Mayol, Investigadora del Núcleo Milenio Imhay; Giannina Tallarita, Profesor Asociado de la Universidad Adolfo Ibáñez; y José Tomás Alvarado, Profesor Asociado del Instituto de Filosofía UC.

“Café del Futuro” es organizado por la Fundación Encuentros del Futuro, y La Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado. Conducido por la destacada periodista especializada en ciencias Paloma Ávila, tiene por objetivo analizar y profundizar las temáticas científicas y sociales con quienes están construyendo el conocimiento de manera cercana y distendida.

