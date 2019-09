Lisa Speer, miembro de equipo revisor del informe del IPCC: “Si no cambiamos, podemos enfrentar un futuro apocalíptico”

Un cruda alerta lanzó la científica Lisa Speer sobre el demoledor informe de la IPCC publicado este miércoles, que advierte que derretimiento de los hielos y el aumento del nivel del mar ya son irrefrenables.

"Si no cambiamos, podemos enfrentar un futuro apocalíptico", señaló la bióloga, quien participó del grupo de científicos de revisó el informe del IPCC. "Toda la vida depende del océano, si pierde su capacidad de sostenernos, estaremos 'fritos'".

Lisa Speer dirige el Programa Internacional de Océanos en el Consejo de Defensa de Recursos Naturales, una de las organizaciones ambientales más importantes de EE.UU, según The New York Times, que se dedica a proteger los recursos naturales y la salud pública. Speer realiza actividades de promoción en diversos foros internacionales para promover la gestión integrada y basada en los ecosistemas de las actividades humanas en alta mar, con un enfoque particular en la pesca marina. Ha servido en delegaciones de los Estados Unidos en muchas negociaciones de pesca en alta mar y ha testificado ante el Congreso y las Naciones Unidas sobre una variedad de temas de conservación y gestión en alta mar.

-La Cumbre de Acción Climática tuvo mucha atención mundial. ¿Qué espera de la COP25 en Chile?

-Espero que la COP25 provea la energía política para la reducción de emisiones y la protección de al menos 35% de los océanos de aquí a 2030. Creo que es posible concluir esa reunión con un nivel de apoyo político no visto en el pasado.

-Sin embargo el informe del IPCC, del que usted fue parte del equipo revisor, es alarmante. ¿Qué se puede hacer?

-Es cierto los hallazgos de este reporte especial sobre los océanos, que fue publicado este miércoles, son muy deprimentes. Sin embargo, me animó el hecho que las declaraciones del presidente Piñera, que habló de la reducción de emisiones pero también habló de la importancia de proteger un 30% de los océanos de aquí a 2030. Además destacó que Chile ya protege un 42% de sus aguas.

-¿Cómo asegurar que las declaraciones se hagan realidad?

-Otra de las expositoras esta mañana, Jane Lubchenco, enfatizó ese punto. Dijo que no bastaba con declarar algo, sino que había que implementarlo. Ella destacó la necesidad de tomar medidas en el tema de la protección de océanos.

-Chile tiene una gran responsabilidad, como país de un largo borde costero.

-Así es. Chile es un país de mar y montaña -son muy afortunados- con influencia, no sólo en las Américas, sino en el mundo. Está creciendo y está en una posición privilegiada, con la COP25, de surgir como un líder importante en la acción de proteger los océanos.

-Usted publicó este miércoles un post sobre la importancia de proteger los océanos. ¿Pero cómo conciliar eso con los intereses de la industria pesquera y los propios pescadores?

-Una de las cosas que discute el informe es la importancia de la reformulación de la industria pesquera y fortalecer su manejo. Hay medidas que aumentarán la cantidad de peces en el océano, y eso ayudará a todos, desde el pescador individual hasta aquellos que dependen laboralmente del recurso.

-¿Cree que la industria pesquera pueda ser sostenible?

-Creo que lo que debe cambiar es el manejo de la industria pesquera. Si se hace de manera apropiada, pueden funcionar mucho tiempo y darle de comer a la gente. Pero si no se hace, se acabarán y nadie tendrá pescado. El mensaje del informe es que tenemos mucho trabajo que hacer para proteger y recuperar la pesca, si esperan ser capaces de soportar el daño que se proyecta para las pesqueras en el informe como resultado del cambio climático.

-¿Cuál es su opinión respecto de la salmonicultura?

-Entiendo que hay problemas con la acuicultura en Chile, en particular con el salmón. Creo que una cosa importante es asegurar que no dañe los ecosistemas locales, así como la posibilidad de pescar peces salvajes, pero también evitar la contaminación y otros temas asociados a la salmonicultura que deben ser manejados de forma apropiada.

-Hemos tenido este informe, otro el lunes pasado, y tendremos más en el futuro. ¿Cree que las autoridades son conscientes de la gravedad de la situación?,

-Creo que se está convirtiendo en un tema clave. Es importante la cantidad de atención que está recibiendo el tema en los últimos tiempos. Es un punto de inflexión para los líderes políticos, y espero que escuchen lo que los océanos están intentando decirles, para tomar medidas, y tomarlas rápidamente.

-¿Cree que el escenario actual es reversible?

-El reporte es claro, algunos de los impactos son imposibles de evitar. El océano se seguirá calentando y perdiendo oxígeno. La cuestión es que debemos hacer todo lo que podamos para facilitar su resiliencia, eliminando los factores estresantes. Si podemos mantener las emisiones en la temperatura de 1,5 grados Celsius, disminuirá fuertemente el impacto de los cambios. Por eso es clave tanto reducir las emisiones como incrementar la protección de los mares, para que los océanos tengan alguna posibilidad en el marco del cambio climático.

-¿Cree que nuestra especie está en peligro?

-En última instancia, sí. Si no cambiamos, podemos enfrentar un futuro apocalíptico. Toda la vida depende del océano, si pierde su capacidad de sostenernos, estaremos "fritos".