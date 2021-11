Estrenan docuserie de pueblos indígenas en Cop 26

“Learning To Be Human” (Aprendiendo a ser humano), una docuserie que busca expandir el mensaje de Líderes Indígenas de América, se estrenará en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que se llevará a cabo en Glasgow, Escocia hasta el 12 de noviembre.

La docuserie es una producción de la plataforma The Allianza en conjunto con la Minga Indígena. El estreno de la serie será acompañado de diferentes expresiones artístico culturales en Glasgow, potenciadas con la utilización de la última tecnología y ciencia para entregar el mensaje de líderes indígenas.

Delegados de la Minga Indígena entregarán el 12 de noviembre un mensaje colectivo a través de una carta con sus peticiones al Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la presidencia de la COP26 y al Champion Nigel Topping. Este evento irá acompañado de una conferencia de prensa.



Actividades

Las actividades programadas por The Allianza en conjunto con la Minga Indígena en Glasgow incluyen un "Canto Colectivo por la Tierra; una conversación entre futuristas y Abuelos Líderes Indígenas que se reunirán alrededor del fuego sagrado para envisionar el futuro; y un viaje de sonido immersivo 4D: “LEARNING TO BE HUMAN 4D” que utilizará un holograma auditivo para transportar a los asistentes a un ambiente hiperrealista creado con extensivas grabaciones de líderes indígenas de Ecuador y sus tierras ancestrales. La instalación se realizará entre el 3 y 7 de noviembre en el centro de artes Tramway (Glasgow).

Minga Indígena es una agrupación de colectivos, organizaciones y comunidades de diversas Naciones Indígenas de todo el Abya Yala (el territorio americano). Una Comitiva de más de 100 líderes indígenas de diferentes territorios americanos que van desde Alaska a Tierra del Fuego participan de esta instancia.

The Allianza es una plataforma cooperativa multimedia comprometida a inspirar el cuidado de la biodiversidad. La plataforma trabaja en la co-creación de contenido educacional y experiencias que retratan los saberes y experiencias de los pueblos indígenas, en la búsqueda de aportar a la forma de relacionarse con el cuidado y protección de la Tierra.

Además busca que se reconozca la importancia de los líderes indígenas como portadores de sabiduría esencial para resolver la crisis climática. También busca generar y fortalecer la alianza con las culturas ancestrales y difundir el conocimiento de los líderes indígenas a nivel mundial a través del contenido multimedia.