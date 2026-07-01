Petro da luz verde a extradición a Chile del cofundador del Tren de Aragua “Larry Changa”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, autorizó la extradición a Chile de Larry Amaury Álvarez Núñez, alias “Larry Changa”, cofundador del Tren de Aragua, para que enfrente cargos por asociación ilícita y dos secuestros consumados. La decisión quedó establecida en la Resolución 245, firmada junto al ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo Restrepo, en respuesta a una solicitud presentada por la justicia chilena.

La investigación se tramita en el Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos y, según la Fiscalía, Álvarez Núñez dirigió desde el extranjero una célula de la organización criminal, coordinando envíos de droga, operaciones logísticas y financieras, además de ejercer mando sobre sus integrantes. También es investigado por otros delitos, entre ellos terrorismo, financiamiento del terrorismo, tráfico de armas, extorsión y lavado de activos.

“Larry Changa” fue detenido en Colombia en 2024, luego de que Chile solicitara su captura internacional. Tras conocerse la autorización de extradición, el fiscal nacional, Ángel Valencia, valoró la cooperación entre ambos países y afirmó que la decisión reafirma que la persecución del crimen organizado requiere coordinación internacional para evitar la impunidad.