Observatorio Rubin inicia en Chile la película cósmica más grande de la historia

El Observatorio Rubin de NSF–DOE, financiado por la Fundación Nacional de Ciencias de EE.UU. y la Oficina de Ciencia del Departamento de Energía de EE.UU., ubicado en el carro Pachón, en la Región de Coquimbo, ya está capturando el cosmos con un nivel de detalle sin precedentes, transformando la manera en que estudiamos el Universo dinámico, informó NOIRLab.

Desde la cima de una montaña en Chile, bajo un cielo oscuro y despejado, el Observatorio Vera C. Rubin de NSF–DOE ha puesto en marcha la revolucionaria Investigación del Espacio-Tiempo como Legado para la Posteridad (LSST, por sus siglas en inglés). Esta investigación, que se extenderá durante diez años, es la iniciativa insignia del Observatorio Rubin para crear el registro más completo jamás realizado de un Universo en constante cambio.

El Observatorio Rubin es una instalación del Gobierno de Estados Unidos operada conjuntamente por NOIRLab de NSF y el Laboratorio Nacional del Acelerador SLAC del DOE. NOIRLab es administrado por la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía (AURA).

Durante los próximos diez años, Rubin observará sin descanso todo el cielo austral cada pocas noches para crear un registro en cámara rápida (time-lapse) ultra amplio y de altísima definición del Universo a través del tiempo. Este hito tan esperado es la culminación de años de esfuerzo por parte de miles de personas de todo el mundo. Llega tras el evento de la Primera Luz de Rubin, realizado en junio de 2025, y después de completar los trabajos finales de puesta en servicio, una revisión de preparación para las operaciones y el inicio del flujo de alertas.

“Hoy comenzamos a filmar la mayor película cósmica jamás realizada. Este momento refleja décadas de visión, innovación y el poder de la inversión federal en ciencia a través de la Fundación Nacional de Ciencias de EE.UU. (NSF) y el Departamento de Energía (DOE). Cada noche, el Observatorio Rubin de NSF–DOE ampliará las fronteras del conocimiento y reforzará el liderazgo mundial de Estados Unidos en ciencia e innovación”, afirma Brian Stone, Director interino de NSF.

“Con el lanzamiento de la Investigación del Espacio-Tiempo como Legado para la Posteridad, de diez años de duración, el Observatorio Rubin de NSF–DOE abre una nueva ventana al Universo. Se embarca en una misión que redefinirá la cosmología y la astrofísica modernas. Gracias a su diseño e instrumentos de clase mundial, el Observatorio Rubin captará la naturaleza dinámica de nuestro cosmos y revelará perspectivas inimaginables sobre algunos de sus mayores misterios, desde nuestro propio Sistema Solar hasta la estructura misma del Universo. Al tratar de comprender los enigmáticos fenómenos de la energía oscura y la materia oscura, no solo estamos observando las estrellas, sino que también buscamos comprender las leyes fundamentales que rigen nuestra existencia”, afirma Darío Gil, Subsecretario de Ciencia del Departamento de Energía de EE.UU.

Por su parte, Stuartt Corder, Director Científico de AURA en Chile y Subdirector de NOIRLab, destaca que “nos enorgullece dar inicio a esta nueva era de exploración científica y creo que los chilenos también deberían estarlo, ya que tienen en su país esta gran ventana al Universo. Además, con el Observatorio Rubin operando, Chile concentra más del 50% de los grandes telescopios ópticos terrestres del mundo”.

“Es asombroso y nos llena de humildad estar aquí, en este momento y en este lugar, al iniciar la Investigación del Espacio-Tiempo como Legado para la Posteridad, tras más de dos décadas de trabajo extraordinario por parte de nuestro equipo. El Observatorio Rubin es para todos; la investigación LSST cambiará nuestra forma de hacer astronomía y astrofísica, y permitirá que investigadores de cualquier lugar participen en ciencia de vanguardia”, sostiene Bob Blum, Director del Observatorio Rubin en NOIRLab de NSF.

“Han sido necesarios 20 años de ciencia rigurosa, ingeniería y mucho más para llegar al punto en el que podemos decir ‘acción’ y comenzar a filmar esta superproducción del Universo”, afirma Phil Marshall, Subdirector de Operaciones de Rubin para SLAC. “Los millones de alertas registradas solo en los últimos meses demuestran que Rubin está funcionando como una máquina de descubrimientos. Ahora llegó el momento de ponerla a plena marcha”.

“La decisión de iniciar oficialmente la investigación LSST se tomó tras un período de optimización del sistema y una minuciosa revisión operacional que evaluó la preparación técnica, el rendimiento del sistema de datos y la validación científica”, afirma Željko Ivezić, Jefe de LSST. Entre los factores importantes que influyeron en esta decisión se encuentran la calidad de la imagen, la velocidad efectiva del sondeo, el tiempo de actividad y la fiabilidad del sistema, así como la precisión de la calibración.

El diseño único del Observatorio Rubin combina una enorme capacidad de captación de luz, la posibilidad de desplazarse rápidamente por el cielo y un amplio campo de visión. Su cámara de 3.200 megapíxeles —la cámara digital más grande del mundo— captura una nueva imagen del cielo aproximadamente cada 40 segundos. Gracias a esta combinación de velocidad y sensibilidad, Rubin funciona como un sistema unificado y perfectamente ajustado, capaz de detectar objetos tenues y fenómenos fugaces con una fiabilidad y consistencia extraordinarias cada noche. Visite rubinobservatory.org para conocer el estado de LSST en tiempo real.

Rubin revela el Universo en movimiento y abre la puerta a un tesoro de descubrimientos: estrellas pulsantes, explosiones de supernovas, la historia de la formación de las galaxias, pistas sobre los misterios de la energía oscura y la materia oscura, y fenómenos completamente nuevos que nunca antes habíamos visto. Algunos procesos cósmicos se desarrollan lentamente, de forma impredecible o con una frecuencia increíblemente baja, por lo que es esencial llevar a cabo una investigación de diez años. Al capturar cada punto del cielo unas 800 veces a lo largo de una década, Rubin proporcionará a la comunidad científica observaciones profundas realizadas a lo largo del tiempo, permitiendo descubrir fenómenos sutiles, detectar objetos en movimiento y estudiar la expansión acelerada del Universo.

Rubin no solo está ayudando a desentrañar los misterios del Universo distante, sino que también es la máquina de descubrimiento del Sistema Solar más potente jamás construida. Al tomar unas mil imágenes cada noche, Rubin está creando un censo asombrosamente detallado de nuestro Sistema Solar, que incluye millones de asteroides y cometas. En solo un mes y medio, durante las primeras observaciones de optimización, Rubin descubrió más de 11.000 asteroides nunca antes vistos, entre ellos 33 objetos cercanos a la Tierra y 380 objetos transneptunianos [1].

Rubin también ampliará las oportunidades para la astronomía de mensajeros múltiples, que consiste en el estudio de fenómenos cósmicos mediante múltiples señales, como la luz, las ondas gravitacionales y los rayos cósmicos. Las observaciones rápidas y ricas en color de objetos transitorios —como explosiones estelares, agujeros negros en fase de acreción activa y colisiones entre objetos compactos— permitirán a telescopios de todo el mundo realizar observaciones de seguimiento de estos eventos fugaces.

Cada noche, Rubin recopila aproximadamente diez terabytes de datos y genera hasta siete millones de alertas sobre cambios en el cielo nocturno. Estas alertas se transmiten a los “brokers de alertas”, sistemas automatizados que ordenan y clasifican estos cambios para que los científicos puedan actuar con rapidez.

Cuando finalice la investigación LSST, el conjunto de datos final contendrá miles de millones de objetos con billones de mediciones, a los que se podrá acceder a través de publicaciones periódicas de datos. Será la primera vez que un volumen tan grande de datos astronómicos esté disponible para una comunidad tan numerosa, lo que abrirá la puerta a nuevas formas de descubrimiento tanto para científicos como para el público. Rubin invita a cualquier persona del mundo a interactuar con sus datos y explorar el Universo dinámico de formas que hasta ahora eran imposibles.