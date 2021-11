Festival de cine Arica Nativa cierra su edición número 16 con Fiesta de la Conservación

Después de tres años, este lunes el Festival de Películas Nativas Arica Nativa cerró su programación con una fiesta en la playa dedicada a la conservación del planeta.

Al caer el sol, Paulina Camus inició su presentación en vivo, para luego dar paso a la premiación de Arica Nativa 2021. En el evento participó también el músico ariqueño Raishar y la Banda Rockoto Sonoro, que hizo bailar a las personas presentes hasta pasada la medianoche. La pantalla gigante del Festival proyectó la película ganadora de Filmin Arica/Tacna y permitió contactar a cineastas que ganaron en las diferentes categorías en competencia.

Más de 70 películas estuvieron disponibles en la web de Arica Nativa durante los 12 días de festival, junto a esto, el programa de aprendizaje incluyó charlas, encuentros y talleres.

Ganadores

En la categoría Rural Largos la película ganadora fue Mujer de Soldado de Patricia Wiesse (Perú); junto a esta recibió el premio especial del jurado Piedra Sola de Alejandro Telemaco (Argentina). En la categoría Rural Cortos, la ganadora fue El Silencio del Río (Perú); y recibió el premio especial del jurado, La Yurera de María Ávalos (Brasil-Paraguay).

Por su parte, la categoría Jallalla Largos premió a The Lost Art of Seasoning de Abo Arangham y entregó el premio especial del jurado a I´m Modern I´m Indigenous de Carlos Eduardo Magalhães, (Brasil). En Jallalla Cortos, el tropero fue para My Weaving Hands de Rio “Riquis” Castañeda (México); mientras que el premio especial del jurado se lo llevó Sek Buy – El Ritual al Sol de William Cayapur Delgado (Colombia).

En Mallku Largos el premio se lo llevó Ophir de Alexandre Berman y Olivier Pollet (Francia); en tanto el premio especial del jurado fue para Había una vez un Pueblo. La Historia de Caimanes de Matías Palma (Chile). Mallku Cortos premió a Korovadu de Rafael Pease (Chile); y se entregó el premio especial del jurado a Melting Landscapes. Glaciers de Pepe Molina Cruz (España).

El Tropero de Á(f)rika Largos fue para Herencia de Thomas Belet (Francia-Colombia); mientras que el premio especial del jurado se entregó a Barcelona, Ciudad de Acogida de Christin Schuchardt (Alemania-España). Por su parte Á(f)rika Cortos premió a Urubá de Rodrigo Sena (Brasil); y se entregó el premio especial del jurado, Mudanca de Welket Bungué (Portugal).

La categoría Filmin´ Arica-Tacna reconoció a Una Escuela Llamada América de Pablo Mardones, Antonia Mardones y María Paz Espinoza (Chile); entregando además el premio especial del jurado a No fuimos Reinas porque seremos Diosas de Gabriela Espinoza (Chile) y Afroresistencias. Memorias Vivas en un Rincón de los Andes de Yanina Ríos (Chile).

Por último, en la categoría Wawa 7-13 años, se premió a Los Desechos en el Mar y la Crisis del Agua de Christopher Aracena (Chile); y se entregó el premio especial del jurado a la película Abuso Animal de Estudiantes de 7mo de la Escuela Mundial (India). Por su parte, la categoría Wawa 14-17 años, entregó el premio a Cápsula Pandémica de Salvador Zamorano (Chile); y se entregó el premio especial del jurado a Cavihue de Club Audiovisual 8 1/2, (Argentina).

Satisfacción

María Paz Espinoza, codirectora de Una Escuela Llamada América, señaló que “fue muy emocionante la transmisión de la película en pantalla grande. Es genial que se haya reconocido, porque nuestra intención es dar otra mirada al tema de la migración para que se deje de criminalizar y esta es una manera de colocar el tema en la mesa”.

Por su parte, Paulina Camus, cantautora nacional, se refirió a su participación en el Festival: “Estoy muy feliz porque siempre he admirado mucho el trabajo de Arica Nativa. Había participado antes como espectadora, pero poder ser parte de la parrilla artística me hace sentir muy contenta y honrada. Lo pasamos muy bien tocando en Cine Colón y en Playa el Laucho. Estoy muy agradecida de la invitación y ojalá poder participar nuevamente”, comentó.

Ricardo Rodríguez, director del Festival, dijo que “este año volvimos a la presencialidad y ha sido todo un desafío, pero estamos felices de lograrlo. A pesar de la pandemia nos encontramos en diferentes lugares de la región con música, gastronomía y películas. Tuvimos el honor de reabrir el Cine Colón y volver a proyectar en la playa”.

El 16 Festival de Películas Nativas Arica Nativa recorrió la región de Arica y Parinacota, llevando su pantalla móvil a Codpa, Parque Punta Norte, Putre, Poblado Artesanal de Arica, Timar y Playa el Laucho y se realizó con el apoyo del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.