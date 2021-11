Documental “Tunquén, un santuario herido”

Vía Youtube.

El documental dirigido y filmado por el publicista José Miguel Sauvalle y la fotógrafa Francisca Santamaría , “Tunquén, un santuario herido”, con una mirada crítica y entrevistas a expertos, muestra cómo este hermoso lugar del Litoral Central de Chile (Región de Valparaíso), está a punto de ser intervenido y destruido para siempre por la construcción de proyectos inmobiliarios.

Tunquén es la única playa del litoral central que no ha sido transformado en un balneario, y es un ecosistema único, ya que ahí conviven quebradas con bosque nativo; roqueríos; playa; laderas; campo dunar; puntos arqueológicos correspondiente a asentamientos humanos prehispánicos; y especies de flora y fauna vulnerables o en peligro de extinción.

Además, aquí se encuentra un humedal declarado Santuario de la Naturaleza el 2014, el que funciona como “nodo” o “vértice” de un corredor biológico que relaciona biológicamente el Océano Pacífico de norte a Sudamérica, y otro que conecta el litoral con la Cordillera de la Costa.

“En el documental se abordan aspectos legales y científicos, explicando por qué este lugar debe ser protegido, y por qué motivos no se está haciendo”, cuenta José Sauvalle.

“Tunquén, un Santuario Herido” se estuvo grabando durante siete meses y cuenta con entrevistas a Karla Katia Pino (consultora ambiental), Carolina Martínez (geóloga), Cristián Lucero (abogado) y José Fliman (presidente de la Fundación Tunquén Sustentable), entre otros expertos, quienes entregan una mirada muy crítica sobre lo que está ocurriendo en esta zona, víctima de los intereses económicos de inmobiliarias y ante lo cual las autoridades están haciendo “vista gorda”.

“Esperamos que las autoridades puedan tomar decisiones en pos del bien de la comunidad y no solo de algunos pocos o por sus intereses personales, cumpliendo así su rol técnico y ético. Sería ideal que comprendan la importancia de conservar y preservar estos lugares. Es una urgencia a nivel mundial, no un capricho, y, en esa misma línea, todos esperamos que se generan leyes de apoyo e incentivo para aquellos privados que son dueños de lugares que se destinan a conservación, para así fomentar ese tipo de uso y no perjudicar a las personas que han invertido en estos terrenos”, enfatiza Francisca.

“Tunquén, un santuario herido” es un conmovedor documental que logra reflejar lo hermoso y único que es este lugar, junto a su riqueza natural, y las amenazas que hoy se presentan para su conservación.